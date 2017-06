Sånn burde den nye 100-lappen sett ut

I vår kjørte Norges Bank er konkurranse for å finne nytt design på norske sedler. Av åtte finalister kåret en jury en vinner, hvorpå Norges bank bestemte seg for å blåse i det og heller slenge sammen designet til to av de andre finalistene: Snøhetta og byrået The Metric Design. Nå er resultatet klart: Serien «Den norske livsrommet» med bilder av diverse havmotiver – fisk, fyrtårn, vikingskip – på forsiden, og Snøhettas pixler på baksiden. Både «et tradisjonelt og et moderne uttrykk», som Norges Bank sier i sin begrunnelse.

På 100-lappen har for eksempel Kirsten Flagstad måttet vike for Gokkstadskipet i et design som angivelig viser «havet som bringer oss sammen».

Her i NATT&DAG-skyskraperen er vi litt skuffet. Vi leverte nemlig også en rekke knallsterke, nasjonalromantiske forslag til hundringser, og har ventet på telefon fra Norges Bank siden. Til ingen nytte, tydeligvis! Nå som konkuransen likevel er over, kan vi like godt publisere dem.

Sånn burde den nye norske 100-lappen sett ut:





Det var våre forslag! Vi oppfordrer for øvrig alle som er interessert i penger til å ta i bruk kommentarfeltet. Hva ville DU helst sett pryde de nye 100-lappene?