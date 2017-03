Hvis du (som jeg) de siste par årene har sett litt for mye på Luksusfellen har du sikkert observert med ditt skarpe blikk at det er en viss homogenitet i debitorenes interiørpreferanser. Som om det skulle ha bodd en alzheimerspasient i hvert eneste gjeldstyngede hjem finnes det i 55.5% (langt over landsgjennomsnittet) av de siste tre sesongers episoder pappbokstaver som bekrefter at, jo, det er her ditt HOME er og det er her din FAMILY bor. Dette stiller igjen spørsmålet som rir korrelasjonsforskningen som en mare: Hva kom først? Er det gjeldsproblemer som forårsaker pappbokstaver eller er det pappbokstavene som forårsaker gjeldsproblemene? Vi lar bildene tale for seg selv.