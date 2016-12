13 øyeblikk fra Aftenpostens sinnssvake 2017-videoer

Eksperter over hele verden fikk seg et par kraftige right hooks midt i fleisen minst et par ganger i år. Dette hindrer selvfølgelig ikke en gjeng mer eller mindre tilfeldige Aftenposten-journalister i å sette seg godt til rette foran krystallkula med den største selvfølgelighet.

Blanke øyne, tankefulle blikk, varme smil, visjon, vitalitet! Disse klippene som ligger og lurer på Aftenpostens Youtube-kanal, men som antagelig skal rulles ut på Facebook i løpet av jula, ligner mer på rekrutteringsvideoer til en høyskole enn på noe et seriøst mediehus ville produsert. Dersom I Fucking Love Science hadde hatt en media-ekvivalent hadde dette vært innholdet.

Vi vet at Aftenposten er norgesledende i å få potensielt viktige nyheter til å handle om dem selv. Nå satser de også på å sette seg selv i sentrum av vill, meningsløs spekulasjon. Kjærligheten for mennesket bak journalisten er så sterk at de nesten ikke klarer å holde tilbake på det brusende synth-strykeorkestret som ligger i bakgrunnen. Gjenspeiler dette iveren journalister føler på hver gang noen spør om hva de mener? Vi i NATT&DAG spår at 2017 vil bringe flere pompøse spådommer satt til filmmusikk.

Her er et fullstendig eksempel på hvor helt fucka sinnssvake disse videoene er:

Men for at du skal slippe å se hele, og å gi Aftenposten VIEWS for dette makkverket, har vi plukket ut de aller sjukeste øyeblikkene.

1. Andreas Slettholm forestiller seg et rusfritt samfunn

“You may say I’m a dreamer” — John Lennon. *Frysninger*

2. Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen setter klampen i bånn

Hva i all verden betyr det?

3. Frank Rossavik er Frank Rossavik

Misantrop med et snilt ansikt.

4. Trine Eilertsen stiller de store spørsmålene

Velgerne? Trine, er du full?

5. Effektiv bruk av filmatiske virkemidler

Wow… Kontraster… Polarisering… Hvem vinner…

6. Klar til kamp

And my axe!

7. Men heldigvis er det også rom for glede :)

Trenger ikke være sur bare fordi man er nyhetsredaktør i Aftenposten.

8. Bak ethvert smil skjuler det seg et alvor

Tanken om velferdsstatens undergang var visst ikke så morsom likevel.

9. Lillian Vambheim gleder seg til at krig og lidelser blått opphever å eksistere idet klokken slår tolv

Det er betryggende at redaktøren, i sin rolle som kunstner, er innstilt på å gi oss en forfinet versjon av virkeligheten.

10. Kreativ med floskler er hun, i alle fall

Den symbolske effekten er storslagen! Er det et slags media-organisert town hall meeting de har i tankene? Høres dritgøy ut.

11. I takt med tiden

Tenk å ha dagligtale som en fire år gammel pensumbok i digitale kulturer, skrevet av en 26-åring.

12. Tanker om livet

Lurer på om Rossavik har øvd på å se ettertenksom ut foran speilet på badet.

13. Iskald

Den bunnløse ettertanken kan sees i det gravalvorlige blikket.