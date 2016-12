Årets stemme 2016:

Det norskledede, internasjonale nettmagasinet/meningskollektivet Sister-hood har vært en skinnende stjerne på en deprimerende integreringshimmel i år.

I tillegg til å være et imponerende velorganisert nettmagasin med godt innhold, har de klart å skape et debattklima rundt spørsmål om likestilling og islam vi aldri har sett makan til. Magasinet favner nå over hundre kvinner med muslimsk opprinnelse fra ulike land, og det er noe vidunderlig deilig i at denne oppnåelsen også kommer som en feit finger til Listhaug, Trump, Le Pen og de andre med vind i seilene som later til å tro at alle muslimske kvinner er underdanige og pålagt munnkurv.

Sister-hood.com er derimot ikke et pity-party, men en plattform der kvinner med muslimsk bakgrunn får en tydelig og selvfølgelig stemme i den offentlige samtalen. Et nettverk av rå, progressive damer som skriver skarpt om alt fra homofili og fuckboys, til terror og æresdrap. Gjennom sitt skribentmangfold viser de at ideen om én «muslimsk kvinne» ikke finnes, og det gjør heller ikke én vei til et mer progressivt kvinnesyn i islam.

Sister-hood ble opprinnelig startet av den norske filmskaperen og aktivisten Deeyah Khan som en internett-mixtape for kvinnelige, muslimske rappere, men ble i år relansert som nettmagasin. På sine relativt få måneder i drift har de vunnet flere priser og velfortjent, internasjonal anerkjennelse, deriblant et samarbeid med Beyoncé og Salma Hayeks kvinnenettverk «Chime for Change», sponset av Gucci.

Det er bare en liten indikator på hvor lite smal tematikken her er.

Skribentene stiller med forbilledlig mange ulike og sterke meninger, uten at det surner debatten, og gir et mangefasettert bilde av islam fra et bredt geografisk felt. Sister-hood er en drømmevisjon av hva ikke bare muslimsk diskurs, men hele jævla samfunnsdebatten kunne og burde ha vært.

Det er akkurat det vi trenger nå. ​