Lei av å BARE høre på O Helga Natt av Nils Bech? Her er ukas beste låter!

Mens det nærmer seg jul og alle ser tilbake på året som har gått, ser vi i NATT&DAG heller på det som skjer akkurat NÅ. Så for deg som vil ha noe mer å høre på enn den O Helga Natt-versjonen til Nils Bech: Her har du nettopp det! Hver uke (sånn cirka!) legger N&Ds musikkredaksjon til 10-15 nye låter i vår Best akkurat nå-liste på Spotify , og de 10-15 eldste forsvinner ut. Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i listen!

Louis Valuta – Snemand

Fra Snow Boyz til Louis Valuta, skandinavere elsker snø i alle former og fasonger. At denne snøen er ulovlig bryr Louis Valuta seg lite om, han kan til og med opplyse om at han selger snø i facebook-statusen sin (!). Danskene er på en måte alltid hakket hardere enn oss nordmenn uten at de føler de trenger å høres harde ut. Gir det mening? Hør på låta.

Gucci Mane – St. Brick Intro Dette er kaaanskje vår tids «Fairytale of New York»: En julelåt som ikke idylliserer, men som handler om det harde livet. Gucci rapper om jul i ghettoen over en beat som er en slags mollstemt bjelleklang. Allerede en juleklassiker!

Pnb Rock – Playa no More feat. A Boogie With A Hoodie & Quavo

Pnb Rock fortsetter å være årets crooner med denne Big Pun-pastisjen («Still Not a Player»). Om A Boogie havner litt i skyggen av Pnb og Quavo her, gjør det ingen ting. Denne låta er uansett en viktig pekepinn på hvor bra Pnb Rock kommer til å være fremover, og på hvor rolig han kommer til å være på hjemmefronten.

Kodie Shane – Losing Service

Nå som EPen til Kodie Shane har kommet ut på Spotify er det på tide å dra frem «Losing Service» i denne spillelista. Kodie Shane er den eneste jenta i Lil Yachtys Sailing Team, og denne låta handler om ikke ha dekning på telefonen sin, formodentlig fordi man er langt ute på havet på en yacht.

Mats Dawg – Èn vei Mats er en gutt som bruker ukelønna si på tannkrem og har 50 lapper i en konvolutt. Om spriket i den setningen virker merkelig, så kjenner du ikke Mats Dawg, som er en merkelig skrue. I tillegg til å synge lavt nede på toneskalen om tannkren, liker han også å være i naturen og skyte laser ut av øynene sine. Makko Makeba velsigner dette sporet med en riktig så tung beat og vi gleder oss til å se Mats Dawg i Oslo igjen. The-Dream – Lemon Lean Terius Nash har holdt seg ute av rampelyset en stund, men har rasket med seg en Grammy-nominasjon for å bidra på Kanye Wests «Ultralight Beam» sammen med ørten andre produsenter og låtskrivere. Med så langt fravær, er det ubeskrivelig deilig å høre The-Dream titte innom med sine møre følelser. Sirkel sag – Ørsta Rådhus Den ene halvdelen av Sidebrok går her under navnet Sirkel Sag og rapper med raspete stemme om politikerforakt. Kvamkollektivet står for en Bay Area-aktig hyphy-beat og vi håper på en remix med E-40.