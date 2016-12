Skal du hjem til jul? Her er noe å høre på på veien!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!–

Neste Planet, Linni, Maya Vik, Vilde Tuv – Eventyret

Yoguttene-Linni – kanskje Norges beste rapper? – og Vilde Tuv – garantert verdens beste Vilde Tuv! – sammen på en låt, det kaller vi en julegave god som noe!



K-Major – Get a Bag

K-Major har blitt en norsk favoritt og figurerte på Basmo-familiens plate «Alene hjemme» sammen med en hel skokk av norske rappere fra øverste hylle. Selv om han produserer for storheter som Future sammen med DJ Spinz har aldri solokarriereren hans tatt helt av. «Get a bag» handler kanskje om designer-vesker, kanskje dop, eller kanskje er det en kommentar på det lite bærekraftige plastforbruket mange av oss har i matbutikken.



Little Simz feat. Syd – Shotgun

Britiske Little Simz har gitt ut plate, her sammen med The Internets egne Syd. Simz har fått rakettfart på karrieren sin på tampen av året og det er kanskje kombinasjonen av wavy beats, tøff rap og rolig rnb som gjør at hun har umerkelig lirket seg inn i bevisstheten til fans over hele verden. Little Simz er for folk som liker rap med stor R.



Oneohtrix Point Never – Sticky Drama (A.G. Cook remix)

PC Musics A.G. Cook og Oneohtrix Point Never prøver begge på det samme: Å lage musikk som passer til den hypervirkelige, teknologiske verden vi lever i. Førstnevnte lager ADHD-pop. Sistnevnte lager lyd som ofte ikke høres ut som musikk engang. Når de samarbeider høres det ut som en schizofren datamaskin med knust hjerte </3



Grouper – I’m Clean Now

Hvem er mer egnet til å lage vintersolverv-soundtrack enn den triste engelen Grouper (Liz Harris)? Og hvem andre kan finne på å kalle låta «I’m Clean Now», som om vintermørket er en slags katarsis?



Yo Gotti feat Kanye West, Big Sean, Quavo & 2 Chainz – Castro

I det ene øyeblikket driver Kanye West og menger seg med Donald Trump, i det neste er han med på en låt om Fidel Castro! Eller, den handler ikke egentlig om Castro da. Men rappere må gjerne slutte å alltid rappe om den fiksjonelle cubanske legenden Tony Montana (den mest oppbrukte hiphop-tropen?), og bytte ut med den reelle cubanske legenden Fidel. ¡Cuba libre!