Klara klok legges ned – her er de 12 beste spørsmålene vi fant

Klara Klok, den hormonelle lillesøsteren til Kvinneguiden, har ikke fått plass i neste års statsbudsjett og legges ned etter 16 år med storhet. KKs arkiver består primært av spørsmål om analsex og cottage-cheece-utflod, men gjemt innimellom disse spørsmålene finnes det et knippe gullkorn som gir et bedre innblikk i ungdommens såre tilværelse enn det noen ungdomsroman gjør. Vi har plukket et knippe av våre favoritter, post gjerne dine egne i kommentarfeltet.

Dersom du er ung og rådvill fremover, kan du sende dine spørsmål til redaksjonen@nattogdag.no, så skal vi forsøke å svare deg etter beste evne. Vi kan mye om russisk litteratur, ikke fullt like mye om psoriasis.

Streng far #1

Knallhardt! Ikke rart dagens ungdom sliter psykisk når det forventes at de skal bli en 71 år gammel mannlig gitarist som har solgt 129 millioner album.

Streng far #2

Trist at sosiale medier fratar denne faren muligheten til å oppleve det klassiske overgangsritet «avslørt runking». Helsesøsteren er naturligvis opprørt.

Den vanskelige kunsten

Denne fyren her, denne fyren her er på vei mot noe.

Tøft, mannlig, voksent

*Flytter til Berlin*

Endlösung der Redbullmage

UAKTUELT!

Rimelig nyvasket gulv



Godt å se at den norske legestanden håndhever femsekundersregelen.

Det er mange av denne type spørsmål på Klara Klok, men vanligvis omhandler de jenter og ublu ord som «bibelhullet». Dette er en helt ny type problemstilling. Vi har dessverre ikke klart å finne svaret.

F.eks. Wikipedia



Det er mye Klara kan, men ett sted går grensen!

Adolf ♫

Ikke mobb føreren min!

HARDE riff

Vi har alle vært der.

Goth #1



Ungdomstiden: den evige dragningen mellom goth og glam.

Goth #2

Vi håper han fant det han lette etter.