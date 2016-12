VIDEO: Blir dePresno den første på Berghain med rødt hår?

Vi møtte den flotte unge mannen dePresno for å snakke om tiden hans som sportsfotograf, at han aldri har vært på Berghain og at han begynner, mot sin vilje, å like Oslo. Og mye mer!

Se det herlige intervjuet her:

For øvrig har vi kjørt intervjuet gjennom faktasjekkavdelingen vår som bor i kjelleren til moren sin, og de tror de har funnet ut hvilken russisk artist dePresno nevner på slutten her, dum og patetisk som faktasjekkavdelingen vår er. Det dreier seg antagelig om kontrasopranen/rapperen/normkritisk-Magneto-cosplayeren Vitas og den virale låta «7th Element»: