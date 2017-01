ÅRETS OVERHØRT: Utvalgt sladder fra 2016

Februar​

KORTVARIG BRUK AV VELDIG LITE JULETRE​

En NRK-ansatt overhørt-kjæledegge med ufordelaktig mye makt over radiospillelistene, kjøpte et VELDIG lite juletre kun for å ha det én dag. Det grønne, glitrende skulle visst være så lite som overhode mulig. For en psycho!

Samme herlige fyr presterte også å si «Det er imponerende at du har kommet dit du er med ditt utgangspunkt», til en av våre kvinnelige medarbeidere.​

DAMERADARMANNEN​

En krakilsk hyperaktiv hotelleier skal ha proklamert at han har en helt unik «dameradar», som innebærer at han kjenner det på kroppen når en digg dame er i nærheten. Da han illustrerte dameradaren brukte han en lydeffekt som gikk omtrent sånn her: «Bzzzzz», mens han snudde hodet frem og tilbake. Rart, men helt sant.

MICHEL DE MONTHEEEY BABY​

NATT&DAG-prisvinner og kanskje Norges mest lærde skjørtejeger forsøkte å kurtisere en sykt drita Dax18-programleder på Robinet her om dagen. Dessverre gikk det ikke helt veien – trolig fordi han var ikledd fuckings bukseseler.

MORDERE FORETREKKER BLODFARGET LITAGO​

En krøllete kvinne som i 2001 ble dømt for overlagt trippeldrap ble observert på Sandaker Senter hvor hun mesket i seg jordbær-Litago. Folk flest foretrekker sjokko-litago, men så er kanskje ikke drapskvinner som folk flest heller da ;PP

Samme dame har forøvrig nesten tre mastergrader. La oss inderlig ikke håpe at en av de er i jus. Ellers er det fort gjort at det blir justismord;)))

SILVERFOX HOTLINE​

Skilegenden med Nord-Europas kraftigste unibrow har en «enten så trener jeg, eller så er jeg i dusjen»-telefonsvarer.

Mars​

SKAM(LØS) ​

Det opplyses at en venstreradikal Klassekampen-journalist og tidligere ungdomspartileder skal ha hatt for vane å ta med seg unge, samfunnsengasjerte jenter til landsfaderen Einar Gerhardsens grav for å kline og kanskje «heise et par brannfakler».

BARNEROVRENN​

Det ryktes at landets mest populære fyllekjører for tiden lærer bort stakeferdighetene til en konvensjonelt attraktiv og snaut lovlig eks-MGP deltaker. Husk smøring!

BOOM BOOM POW​

Gudfaren av litteraturintervju-i-bil var DJ forleden, og svekket sin egen kulturelle pondus betraktelig da han besluttet å spille TO Black Eyed Peas-sanger etter hverandre.​

LIKTE DERE ARTIKKELEN MIN?? ​

Norges mest skamløse og hudflettede musikkjournalist henger visstnok i et hjørne i kaffesjappa Fuglen mens han avventer folks reaksjoner på den seneste spalteartikkelen hans.

April​

FORSØK PÅ Å BESKRIVE DET UGJENNOMTRENGELIGE​

Månedens mest sublime overhørt er også den minst utbroderte. Vi presenterer den slik vi fikk den, uoppløst og utilslørt: Dag Solstad spiste kanelbolle.

KALLER ALLE KAMERATER​

Da en oppmerksomhetssyk kommunist nylig var insane drita (som vanlig), tok han en ikke navngitt person på puppene og sa «bip bip».

DAGEN DERPÅ​

Norsk politikks tristeste og mest resignerte regjeringsstøttespiller ble nylig observert foran den tomme smågodthyllen på Rema 1000 Torshovdalen, hvor han sukket sedvanlig tungt og sa «Det ser ut som om festen er over.»​

FIREBURN​

Nei, det er ikke lenger bare medvind for hele landets gutteromsgutt. Her om dagen ble han også nektet inngang på et Øya-arrangement av en Øya-medarbeider. Men venninna hennes kom inn!

Mai​

SKUESPILLEREN SOM MÅTTE SKATE​

En drita full Himmeblå-skuespiller betalte en tidligere hjemløs og NATT&DAG-affiliert kunstner 12 shots for å stjele et skateboard (som befant seg på Subway) til ham.​

TI KNIVER I HJERTET​

En norsk regissør skal formodentlig ha HOOKA med en av Lørenskogs største stjerner (nei, vi snakker dessverre ikke om den fysisk største hverken i høyde (John Carew) eller i bredde (Abu Hussain), men om den som sannsynligvis er biggest i Japan), på et nylig nachspiel i filmbransjen.

EN EKSTREM UNNSKYLDNING​

Da en komiker med kjempefalsk Jon Almaas-instakonto ba en annen komiker (more like «komiker»;)) om å slette det som må være en av den cenozoiske periodens aller dårligste memes, gjorde sistnevnte det (sannsynligvis fordi han trodde det var den ekte Almaas), med en påfølgende lang DM der han la seg paddeflat for at han «tøyde strikken litt vel langt» og postet noe «såpass ekstremt» (meme var bilde av et bankran med tekst ala: Når du drakk opp alle pengene dine i helga og leia skulle vært betalt for fire dager siden). Vi krysser fingrene for et spennende møte mellom den unnskyldende profilen og den ekte Jon Almaas.

RULLENDE FITTEPRINS

En nesten-royal fuckboy er russ om dagen, og nekter seff å rulle med andre gutter. Dét stopper visst ikke jentene fra å rulle med den lille som eneste guttepassasjer, med livvaktene i følgebil.

​Juni & juli​

RETTER SEG​

Norges mest kjente krølltopp gjennom de siste fire tiårene har visstnok egentlig rett hår.​

ODDE GREIER​

En billedkunstner med liten penis … Nei, det kan jo være veldig mange … En maler med et lemfeldig forhold til skattebetaling … Nei … En skikkelig raring som også tegner … OK: En fyr i kjortel sies å ha en elsker som han besøker i livkjole.​

MEDIAMYTER​

En av sjefene i Norges aller mest glansede papirutgave skal på et redaksjonsmøte ha blitt oppmerksom på at dinosaurer fantes på ordentlig. Ekte dinosaurer altså, ikke analoge journalister. Hun skal helt til da ha vært fast i troen på at våre enorme forgjengere bare var en myte, og brukte det som innvending mot en pitch.

TILBAKE PÅ HOTELLET​

Apropos Kongehuset: En selvutnevnt konge av et kjent kompleks i Ytre Syden har to oppsamlingsdommer på seg, blant annet for kokain, hasj, kjøre rusa uten lappen og å ha importert testosteron fra Italia! Haha! Han skal visstnok også være på god vei mot en tredje. Og vi som faktisk trodde på at folk ble grundig bakgrunnsjekket på disse greiene her.

GULLPENNEN SIGNERER UT SJEKKER​

Vi gidder ikke anonymisere denne her: Kjetil Rolness ble nylig observert på en av Youngstorgets juggelboder sammen med sin sønn. Hva han kjøpte? To par shutter shades og en lekepistol. Det kan være fare på ferde i norsk offentlighet.

August​

EI KRASFAREN VAPEBU​

Vokalisten i et FUCK IT DENNE ANONYMISERER VI FAEN IKKE! Vokalisten i HELLBILLIES satt på Herregårdskroen i Frognerparken og pattet på en fuckings E-PIPE!

KONSERVATIV FARTSBØLLE​

En eldgammel eksstatsminister passerte broren til en NATT&DAG-skribent i Tåsen-tunnelen. I 160 km/t!

​SPRINTER MED OK PARTYTRIKS​

En legendarisk langhåret sprinter kan et litt artig partytriks: Han legger henda på ryggen, griper glasset med gjeften og fører overkroppen bakover mens han styrter. Helt fint, det! Man kan ikke være europamester i ALT.

KJEDELIG CAPRING​

En norsk, kvinnelig modell med succsex i utlandet var ute med en Romeo som ENDELIG vant Oscar nå nylig. Her er dommen: Dårlig til å kline, stokk dum og sexistisk.

September​

INVITERER IKKE​

Norges sureste kjendiskokk er visstnok med i den ulekre «organisasjonen» Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

INVITERER LIKEVEL​

Samme kokk skal ha vært årsaken til at kona til en mannsrollefokusert TV-komiker og showmann forlot ham for noen år siden. ​

THE CULT IS ALIVE​

En metal-legende som er intervjuet i dette magasinet sa først ja til å intervjues på en lørdag, men hadde glemte at han egentlig skulle se på damefotballkamp. Den samme metal-legenden har sånne hipsterplanter i stua. Det er lenge siden 90-tallet.

VENSTRE​

Den norske skuespilleren/komikeren som synes det er aller morsomst å være klin sprø og høylytt, er på Tinder til tross for at hun er gift. Der har hun forøvrig sånn utfordring akseptert-bilde fra barndommen MED Je suis Paris-filter!

Oktober​

NOE DØVT I GLASSET​

Vinimportør og metallraljør omtaler seg selv i tredjeperson. Med artistnavn. Greit å ta seg en klunk av det røde gull, men kanskje ikke så ofte?

DRONNINGENS NEI

En slagkraftig Dagbladet-spaltist, «Oksen»-arvtager og grunnen til at Christian Tybring-Gjedde ble syk for to år siden, synes etter sigende at alle som jobber i avisen er håpløse folk som ikke kan noen ting, noe hun gjerne slenger høylytt om seg med mens hun venter på visumintervju på den amerikanske ambassaden.

RULLING, MINUTT FOR MINUTT

NRKs peneste unggutt siden Tande P var vakker skal visstnok ha fått fyken, og ikke gått frivillig, fra NRKs største ungdomshit siden Asylet på Midt i Smørøyet.​

November

TVERRSLØYFE, MEN IKKE UNDERTØY​

Hele Norges moralistiske fyrtårn trener på Domus Athletica. Bare dét er jo en overhørt, men stikk denne: iført knelange Bula-badebukser UTEN undertøy.

PULFARER​

En forlegger og eventyrer skal ha håpet på et eventyr da han visstnok prøvde å sjekke opp ekssamboeren til en komikermogul på toalettet på et utested i Oslo, hvor de var på hver sin date.

«VAPE ER DET?»​

En reisevant humorgründer har ifølge ordet på gata gått til innkjøp av det kvasseste innen elektronisk weed-røykeutstyr.

​Desember​

HELT KONGE​

Nasjonens øverste leder (sånn grunnlovsmessig i hvert fall) skal ha sluntret unna sine plikter ombord på en partyjolle, hvorpå mannskapet sa i fra og han irritert repliserte «jeg er konge for faen».

MAN MÅ STARTE ET STED​

For flere år siden, backstage etter et show på Ole Bull Scene i Bergen, skal hele Norges favorittkomiker, skuespiller, artist og songwriter fra Stavanger helt sober ha outet en tilfeldig og uskyldig ung dame som undercover politi. Våre kilder sier at hun etter sigende var der for å «ta ham», uten at vi helt vet hva det betyr.

HVORFOR KAN IKKE JEG HEALE NÅR …​

Vokalisten i et norsk band som har jaktet høyt og lavt på internasjonal suksess siden 1982 skal visstnok fått mikrofonen og seg selv healet før Live Aid-konserten på 80-tallet.

ENESANG PÅ GRENSEN​

Og ikke nok med det! For noen år siden sang/øvde han på bandets største hit (med ørepropper) da han trodde han var alene på gate 37 på Gardermoen. Eller så viste han frem stemmen. En av to. Eller begge – de er like fine, synes vi.