Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Hajk – Best Friend

Hvis denne låta var et møte med en fremmed fyr som først ga deg en høflig håndhilsen, så er refrenget øyeblikket hvor fyren plutselig kaster seg over deg og gir deg en god og varm klem, helt ut av intet.

Austra – I’m a Monster

Du gjør det ikke lett for noen å mislike deg med låttitler som «I Love You More Than You Love Yourself» og «I’m A Monster», særlig ikke når sistnevnte inneholder synging av setningen «I don’t feel nothing anymore», sunget med så mye følelser at det høres som om dama ikke vet hvor hun skal gjøre av seg.

Sondre Lerche – Soft Feelings

Sondre, DIN REV! Du var en rev sist du kom med låt også, men denne lille 80-tallsperlen er noe av det meste revete du har kommet med på lenge. På en god måte.

Dirty Projectors – Up In Hudson

Også denne uken tvinges spørsmålet fram: Hva har skjedd med Dirty Projectors? Denne uken får vi imidlertid svar: Dave Longstreths hjerte er knust, Amber Coffman er hverken bandmedlem eller kjæreste lenger. Kjipt for Dave, men ikke så kjipt for oss, som får ny musikk som er mer leken og inderlig enn bandet noen gang har gitt oss.

Alice Jemima – No Diggity

Ja, den er den No Diggity. Jemima-coveren har vært ute en goood stund, men først nå på Spotify.



Emilie Nicolas – Sky

Etter et langt avbrekk er endelig Emilie Nicolas tilbake med ny låt. Bra!

Ivan Ave – Also

Ivan Ave er mannen som har inspirert tidenes beste rullekake-GIF, og når har han visst kommet med ny låt også. Fredag spiller han på Dattera til Hagen i Oslo.