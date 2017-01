Årets FILM 2016:

Norge er ikke bare i beita for filmer som utfordrer helte- og glansbildet av historien. Også når det kommer til smalere filme trenger vi å utfordre det tematiske landskapet, som altfor ofte kretser rundt eksistensielle middelklasseproblemer.

Barneraneren er en akkurat hva vi trenger når det kommer til utfordrende film. Den iscenesatte dokumentaren – med noe så deilig som bare amatørskuespillere, tar for seg virkelige hendelser fra 2013, da 19 tenåringer i alderen 15 til 20 år, flesteparten av dem fra Groruddalen i Oslo, ble tiltalt for å ha ranet andre barn. Ved å true med kniv eller juling hadde barneranerne tatt mobiltelefoner fra totalt 24 ofre, solgt dem videre, og delt pengene mellom seg.

Barneraneren er en lavmælt, enkel og til tider elegant utført film. Den viser tiden etter rettssaken, slik den oppleves for tre av de totalt 15 ungdommene som ble dømt i saken. Noah, Tim og Hachid spiller seg selv, og vi får hele historien fortalt fra deres perspektiv. Guttene er selvfølgelig fulle av unnskyldninger og forsøk på å rettferdiggjøre det de har gjort. Og akkurat her ligger elegansen. Ved at vi aldri får se noen ordentlig rekonstruksjon av det som må ha vært ganske brutale handlinger mot yngre barn, tvinges vi som publikum til å tenke selv.

Kan vi stole på disse guttene? Lyver de om sin rolle i ranene? Fortjener de vår sympati?

Barneraneren inneholder også en «typisk norsk»-dimensjon. Filmens hovedperson Noah, får ekstremt mye hjelp, veiledning og tett oppfølging av både politi, sosionomer og lærere. Han deltar på utallige møter, avlegger urinprøver og snakker motvillig om fremgang og motivasjon på skolen. Det skaper en klaustrofobisk følelse av å være omgitt av velmenende voksne, og gir et sjeldent innblikk i den evigvarende prosessen med å «komme på rett kjøl igjen».

Man kan ikke annet å både elske og hate ressurssterke Norge.