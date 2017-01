Årets FILM 2016:

Det er på ingen måte en enkel oppgave å portrettere en avdød musiker. Hvordan går man frem? Hva vil familie og venner si? Og hva med fansen? Oppgaven blir ikke mindre krevende dersom man kommer fra Storbritannia, og musikeren man ønsker å lage en film om kommer fra Norge. Men det er den oppgaven filmskaperne Richard Knights og Gary Reynolds tok på seg for godt over fem år siden, da de bestemte seg for å lage en kortfilm om Thomas Hansen, kjent som St. Thomas i musikk-verden.

Med et minimalt budsjett i ryggsekken reiste det britiske tospannet til Norge, der de for første gang møtte Thomas’ nærmeste og hurtig forstod at en kortfilm ville bli – tja – litt for kort. Kortfilm-idéen ble gjort om til en dokumentarfilm-skisse, og turen til Norge ble starten på en årelang ekspedisjon i det norske. I september i år kom endelig resultatet, og for en film det er!

I BurnThe Place You Hide viser filmskaperne stor ømhet for de pårørende, og som publikummer får man et ufiltrert og intimt innblikk i hvordan mannen og musikeren fra Oslo påvirket menneskene rundt seg, på godt og vondt. Fortellingene gir en ytterligere dimensjon til den upolerte og ærlige musikken. Filmskaperne gjør også bruk av slitte videopptak fra Thomas’ opp- og nedturer som musiker, og den grovkornede estetikken i de forfalne klippene går hånd i hånd med det skranglete lydbildet. Burn The Place You Hide er en autentisk og empatisk dokumentarfilm om en av Norges mest komplekse musikere.