«Sensommer» imponerer med sitt stilistiske blikk

Årets FILM 2016:

Med sin uvanlig store produksjonsaktivitet til norsk filmregissør å være, har 27 år gamle Henrik Martin Dahlsbakken markert seg sterkt det siste året. Gruvethrilleren Cave kunne med fordel ha vært jobbet litt bedre med, særlig siden det allerede ved fortellingens slutt ble annonsert en oppfølger. Men med Sensommer fra tidligere på året viste Dahlsbakken at han utvilsomt er i besittelse av et visst talent, med teft for hva lyd og levende bilder kan formidle – og med en finskåren humoristisk smak.

Sensommer er subversivt ladd, med overdrevne detaljer og en parodisk «franskhet». Den kan minne om enkelte av de skitne småborgerskildringene til François Ozon – en regissør like sjangerbevisst og produktiv som Dahlsbakken.

Bente Børsum spiller hovedrollen som den aldrende forfatteren Vivienne Noir, og Sensommer utvikler seg til et erotisk ladd kammerdrama når det unge paret Markus og Isabel får motorstopp i nærheten av divaens franske villa. Den uvanlige skildringen av rynkete seksualdrift kunne gjerne ha vært gjort mer dristig, men kanskje hadde det ikke kledd en ellers svært kontrollert fortalt film, som også inneholder et større alvor.

Sensommer risikerer å bli en filmskoleaktig øvelse, men Dahlsbakken imponerer med sitt svært stilistiske blikk. Forhåpentligvis prioriterer han å utvikle filmspråket og sjangerbevisstheten sin fremover, i stedet for hyppige ferdigstillelser – men for all del gjerne med like høy effektivitet som han har utvist til nå.