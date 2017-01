Aasen er vår fremste leverandør av fredagsfølelsen

Årets MUSIKKUTGIVELSE 2016:

Det er en utbredt misforståelse at Emile the Duke på en måte er artisten og at Aasen er en karakter han spiller. Det er vel snarere motsatt. Aasen ER Emile the Duke. Det ble kanskje litt forvirrende. Aasen er altså fyren. Emile the Duke er karakteren. Aasen bare er seg selv – Aasen. En vanlig fyr som jobber i kommunen og er tørst i helgene.

Noen nevner Odd Børretzen, andre nevner Jan Erik Vold. Prince, sier dem. Funk, disco og old school hiphop. Joda, alt dette er på sin plass, men hvorfor nevner ingen Lars Kilevold?

For Emile the Duke er, i sitt Aasenske alter ego, det viktigste som har skjedd norsk snakkerappesynging siden Ute til lunch. Kilevolds linje «jeg liker Zappa, men Zappa liker sikkert ikke meg» – tidenes beste norskspråklige enkeltlinje i en låt – har hertugen muligens til gode å overgå, men Aasen tar helg er likevel full av minneverdige onelinere.

Viktigere er det kanskje at Emile the Duke, i motsetning til Kilevold, har klart å lage mer enn én fet låt. Og musikken er heller ikke et PR-stunt for et særdeles offensivt og jappete reklamebyrå. Tror vi.

Kanskje Aasen egentlig ikke jobber i kommunen? Nei, det blir for dumt. Hvordan hadde han ellers klart å skildre det så jævla ON POINT?

Aasen tar helg kommer til å stå igjen som det viktigste tidsbildet av en generasjon voksne hipstere som nekter å helt gi opp ungdomsdrømmen om de helgeutskeielsene onde tunger mener dere er for gammel til. Husk å SNU i tide!