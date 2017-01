The Switch gir faen og befrir seg fra sjangerbevissthet

Årets MUSIKKUTGIVELSE 2016:

The Switch Album er The Switchs tredje album på tre år (i tillegg kommer EP-en We’re Fooling No One og B for the Beast – Remixes and Outtakes), og det ryktes (fra de som kjenner dem (halla)) at det er mer der det kommer fra. Takk for det, sier vi.​

Der tidligere sentrale verk i «Oslorocken» gjerne har vært svært sjangerbevisste og nærmest dogmatiske i referanser og inspirasjonskilder, låter The Switch som en gjeng med folk som gir faen og digger det de digger. Befriende. De er bare noen geeks, ikke sant – vakkert illustrert ved blant annet perlen «Green Wonders» – og så er de glade i prog og antagelig mye annen påstått usexy musikk.

Det er sprikende, men også forbausende konsist (kosmisk?) og The Switch-sk: Du får hits, fete koringer, gitarhelt-stuk, prog-pop-anthems, smarte tekster, åpenbare Fucking Åmål-referanser og mindre åpenbare referanser vi ikke har tatt ennå.

Miljøet rundt The Switch og deres label Bangles & Brass koker om dagen, og de har tilsynelatende mye stilig på gang nå som vi snart er i 2017. Det er uansett et ubestridt faktum at ingen andre norske band kan vise til samme plateutgivelsesfrekvens med tilsvarende skyhøyt kvalitetsnivå, hvor årets The Switch Album plasserer seg på toppen. Inntil videre.