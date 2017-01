Vilde Tuv er dronningen av post-eurodance

Årets MUSIKKUTGIVELSE 2016:

34 minutter med sonisk cloudy navlebeskuende pop-gull. D’meg befinner seg i et fantastisk univers mellom Grimes, en lo-fi variant av skandinavisk visetradisjon, twee-pop, og en D.I.Y kjellertechno, pakket inn i en neo-Millenium-Berghain-esque våt drøm.

Det åpner forsiktig med en instrumental, og fortsetter med «Ensom Cowgirl», en av platas høydepunkter, og en drøm av en låt som oppsummerer alt av det Vilde Tuv er i undertegnedes ører: Luftig og urovekkende tilbakeholden produksjon, den vare sårbare stemmen dynket i klang som svever inni hodet ditt, litt vise og litt dansegulv, og en tekst av svært høy standard.

«Kjærligheten roper» er en magisk adaptasjon av Kate Bush sin «Hounds Of Love», og løst på en så nær perfekt måte som mulig (bedre enn orginalen?). Platas to siste spor trekker paralleller til det formidable svenske twee-orkesteret Väpnet, og er like formidable selv.​

D’meg har en urovekkende vakker og intim kvalitet over seg. I NATT&DAGs store intervju med Tuv uttalte hun at det kan være slitsomt å ha rykte på seg for å lage rar musikk, så vi håper denne nominasjonen bidrar til at ryktet går om at Vilde Tuv lager bra musikk.

Stem på din favoritt til Årets musikkutgivelse her!