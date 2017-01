«Humornieu» er friskt pust i norsk humor

Årets TV 2016:

I 2015 bestemte Morten Ramm, legendarisk catchphrase-generator og stuntreporter for «Manshow» og «Torsdag Kveld Fra Nydalen», for å opprette en nettside sammen med Bjørn Asgeirsson. Nettsiden med det frankofile navnet Humornieu ble raskt etablert som en portal for alternativ humor og et springbrett for en del ferske oppkomlinger i norsk humor.

Likevel, at navn som Erlend Mørch, Martin Marki, Mette Alstad, Vegar Tryggeseid og tidligere nevnte Bjørn Asgeirsson har blitt enda mer kjent for enda flere skyldes «Humornieus» steg inn i TV-verdenen. I en tid der Norge sårt trenger nye humor-talenter og konsepter er «Humornieu» et vågalt friskt pust.

Det beste med «Humornieu» er hvordan innslagene deres ikke mister den sjarmen som nettsiden ble grunnlagt på, og hvordan de ulike aktørene har sin egen unike humor. «Humornieu» kommer kanskje aldri til å favne bredt, og takk gud for det. Gi oss heller flere absurde, smått interne sketsjer som Hva Er Det?, Fylla-fotball, Singer Songwriter Girls, Tid For Refleksjon, Talk American Show, og, ja, bare finn på mer sjæl egentlig…

Så for Guds skyld: TV2, gi oss en sesong til av «Humornieu».