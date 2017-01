P3 Dokumentar viser teft for særegne historier, men er det Årets beste TV?

Årets TV 2016:

I begynnelsen av dokumentaren Spor 19 (en av P3s fem tv-dokumentarer i 2016) forklarer Hilmar at den «generelle Ola Nordmann» ikke kan forstå mobbingen han ble utsatt for fordi «den generelle Ola Nordmann var den som stod bak det.» Men P3 er allerede på ballen. De tar sitt mandat på alvor og ønsker i sin serie dokumentarer å vise «den generelle Ola Nordmann» de skjebnene «den generelle Ola Nordmann» i følge Hilmar har vært ansvarlig for å produsere. Dette er en vanskelig øvelse og resultatet beveger seg forutsigbart nok noen ganger over i den utskjelte sjangeren «sosialpornografi».

Når programleder Silje Ese tvinger Leon som nettopp har fortalt at han «kom til Spor 19 fordi han trengte nye venner» til å svare på om «det kanskje er fordi du ikke har så mange venner?» blir det litt for tydelig at serieskaperne er mindre ute etter belyse miljøer og historier enn å finne noen som er villige til å namedroppe en eller flere av brødrene Homofili, Selvmord og Mobbing. Men dette er unntaket som bekrefter regelen.

I episoden Langt til bloggtoppen, som tar for seg håpefulle bloggere som drømmer om Fotballfrue-esque suksess, viser Norges ungdomskanal hva de er gode for. Her unngå de både å demonisere fenomenet de behandler og å umyndiggjøre personene det gjelder. Dessuten ville sannsynligvis PFUs mest surmagede jurymedlem tillate seg å trekke på smilebåndet av enkelte av dokumentarens episoder, som når Fredrik og en kompis står utenfor Jan Thomas Studio og diskuterer om de skal gå inn, eller av utslagene av den særegne dynamikken som oppstår mellom to tvillinger når den ene plutselig krymper.

P3s serie med dokumentarer (som i 2016 også inneholdt de mye omtalte episodene om Telemarks «Nightcrawler» og NRK-journalisten som ble høyreekstrem) viser altså teft for særegne historier og god evne til formidling. Dette håper vi på mer av etter et år som lover godt for fremtiden til norsk dokumentar.



