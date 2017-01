«Trygdekontoret» leverer fortsatt skyhøyt på både idéplan og utførelse

Årets TV 2016:

Det er bemerkelsesverdig hvordan det etter hver sesong av Trygdekontoret virker som akkurat denne sesongen var den aller beste. At serien har maktet å holde seg aktuell og nyskapende gjennom hele ti sesonger er intet annet en svært imponerende.

Sesong 10 av Thomas Seltzers voksenjobb startet sterkt med en førsteepisode om terror, hvor programlederen selv møtte kameratene sine i Eagles of Death Metal, bare måneder etter det grusomme terroranslaget mot konsertstedet Bataclan. Årets episoder tok dessuten for seg temaer som drikkekultur, de ultrarike, innvandrere i lavtlønnede jobber og ikke minst selvmord.

Møtet med familien Kåss Furuseth, som mistet både mor og bror til selvmord, må være et av de viktigste bidragene til å fjerne tabuet rundt temaet og burde bli obligatorisk pensum for skoler over hele landet.

Musikkinnslagene er selvsagt et eget kapittel i Trygdekontorets tilfelle. Det tidligere sesonger blant annet har bydd på Stephen Ackles store oppreisning som artist og Bjøro Hålands tolkning av Wichita Lineman, viste denne sesongen oss at dansebandet Contrazt tolker Arcade Fire bedre enn de aller fleste.

Som en slags grand finale tok Seltzer turen til USA rett i forkant av valget for å besøke sin kusine og fetter i henholdsvis Wisconsin og Nevada. Hun: ufør og Trump-tilhenger. Han: UPS-ansatt med fire timer til og fra jobb, men med tro på Hillary. Begge er de medlemmer den nærmest pulveriserte hvite middelklassen. Valgspesialen ble et småskummelt frempek på at Donald Trump faktisk kunne vinne valget, samt et tydelig bevis på at etter sju år på TV leverer Trygdekontoret fortsatt skyhøyt på både idéplan og utførelse.