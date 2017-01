ÅRETS ÅND: Et tilbakeblikk på hva som var zeitgeist 2016

Hver måned gjør NATT&DAG et forsøkt på å oppsummere tidsånden. Her har vi samlet det du har glemt fra året som ga oss Brexit, Trump og skilsmissen mellom Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn.

Februar​

UNTRUE CRIME​

I løpet av romjula ble tusenvis av nordmenn over natta eksperter på det amerikanske rettsvesenet og unisone rop om justismord kunne høres på Facebook. Som om vi her i Norge skulle ha hatt noen evne til å påvirke saken, ble det til og med laget en norsk støttegruppe for de to hovedpersonene i Netflix-produksjonen Making a Murderer. Akkurat i det halvparten av rettskraftige norske dommer var på vei til å bli true crime-saker (Var det egentlig Northug som kjørte den Audien?) kom det for dagen at Making a Murderer-skaperne hadde tatt seg sine friheter og diskusjonen skle ut i et norgesmesterskap i å sakse kritisk informasjon.

​NOT ATTENDING

Det nyeste på facebookalgoritmefronten er at du nå til enhver tid blir oppdatert på hvilke evenementer dine venner er interessert i, være seg Birken eller Melgaard+Munch. Halve kongeriket meldte seg kjapt på tulleopplegg som «klapp en glassmagnet» og «telepati med grønnsaker» for å vise vennene sine at de har en uovertruffen humoristisk sans, men like kjapt viste det seg at det bare var reklame for en under middels humorside. Another one bites the døll.

​Mars​

GENTRIFISERING? I MITT NABOLAG?!​

Ja, det er leit når innvandrersjappene som ga det adopterte nabolaget ditt litt autentisitet og sprezzatura må legge ned til fordel for store kjeder. Tragedie, skriver du på Facebook. Skam! Her har jo du handlet hummus og oliven minst én gang i måneden helt siden du flyttet hit fra Vestfold for tre år siden! Du kommer aldri til å glemme kurderen (?) bak kassen og de stuttjukke døtrene hans i fetadisken. Utrolig bittert at kapitalismen skulle komme akkurat hit!

​BLOGGIS​

SEX-PROFILER PÅ INSTAGRAM ​

Det positive med at sexbotsene har inntatt Instagram: Masse nye følgere! Masse nye likes! Masse oppmerksomhet! Et innblikk i et liv du aldri kan leve! De negative tingene: Vi er ikke helt sikre.​

KRONIKKEN ER DEN NYE MOTORSYKKELEN​

At middelaldrende menn som for eksempel har drevet med humor eller rock begynner å MENE ting i offentligheten det øyeblikket de runder 40-ish, har vært en greie lenge. I det siste har denne impulsen spredt seg til både rosabloggere, politimenn og advokater, og her om dagen markerte en nyskilt bekjent av redaksjonen sin retur til dating-arenaen, med å begynne å skrive halvkokte og åpenbare resonnementer på NRK Ytring! Hvorfor er plutselig kronikk blitt det ypperste av selvrealisering? Og hva blir det neste? Folkehøgskoler for offentlig debatt? Friår i kommentarspaltene? Rags to Riches-historier om slumbarn fra Aleppo som med kløkt, pågangsmot og Den hvite manns godhet karrer seg helt til å få være anklagende part i en mansplainingsdebatt på Dagsnytt 18? PS: Vil du mene noe i NATT&DAG? Det fortjener du! Ta kontakt med debattredaktør Vilde på imeland@nd.no.

April​

2,90 ANARKI​

Ja, hver gang det ser ut til at vi har klart å stable et rimelig sofistikert samfunn på bena så kommer dagligvarebransjen og velter hele greia. Prisen 2,90 på smågodt var nok til at folk gikk skumbananas, kjøpte 70 kg og tillot at desperate evolusjonspsykologer for første gang siden Hjernevask fikk litt TV-tid til å fortelle oss om at det er viktig at vi lagrer store mengder skolekritt i hulen vår og at kampen om å finne sorte krokodiller på mange måter representerer kampen våre forfedre hadde mot faktiske sorte krokodiller. ​

DRØYE DOKUMENTER

376 journalister! 11,5 millioner dokumenter! 2,6 TERRAbyte data!! Disse forvirrende tallene utgjør bare litt av regnestykket #PanamaPapers, AKA Tidenes Største Journalistiske Graveprosjekt (siden pressens egne, uferdige grav), en skandale så stor at den veltet statsministeren i Island – i hvert fall i et døgn! I skrivende stund er det fortsatt noen dager igjen av lekkasjen, så håpet lever om en epokegjørende avsløring eller to. Men hittil har hovednyheten, så vidt vi kan skimte gjennom jungelen av distraherende og uforståelig grafisk design, vært nyheten i seg selv. Dokumentene! Drit i hva det står i dem, det visste du fra før, men bare tenk på dokumentene! Faens til dokumenter, sykt mange, jævlig hemmelige! Vi snakker journalistikk, med trykk på journ! ​​

DAGBLADET AVSLØRER

​Mai​

NKVO PÅ HELIKOPTERKRASJ​

«Varm kaffe, ferske hjemmelagde vafler og medbragt jordbærsyltetøy i Lyngen på Misje. Vår fantastiske kollega Linda Ekelund har kommet helt ut til oss i felt som filmer Helikoptervraket for å traktere sultne og trøtte fotografer og journalister. Utrolig! Stor takk til Linda!» skrev TV 2-fotografene på insta. Må da være lov å kose seg litt på helikopterkrasj, selv om et titalls mennesker ligger døde i skjærgården! Hva med å ta med Linda på en liten tur på Lysverket når dere er tilbake i Bergen, gutta? Der sitter nemlig VG-journalistene og poster anmeldelser på instaprofilene sine: «Lysverket leverer #Bergen». Aaaahh, lite som slår et godt rykk med gode kolleger! Har ikke vært så god kok i felten siden Lærdal ‘14, kanskje ikke siden Sundvolden tjue elleve!

​BERLIN ER FERDIG

Det beste vi som allerede har vært russ kan håpe på å få ut av russetiden er noen skikkelig lolle dekknavn, konsepter og russelåter. Trist, men sant. I tillegg til Tix, som leverer jevnt og trutt, var det i år Nesbru-bussen Berghain 2016 som smeltet flest hjerter på NATT&DAG-kontoret. I et intervju med oss fortalte Asker-jentene entusiastisk om «en helt syyyyyk klubb i Berlin», og nevnte også at læreren deres sa «Jeg tviler på at dere spiller musikk som Berghain spiller». (Av de to tingene, å kalle russebussen sin for Berghain, og å påstå at elevene dine ikke kommer til å spille «EKTE» techno i russetiden, er det sistnevnte som kommer desidert dårligst ut.) Vi tar uansett dette som et påskudd for peak Berghain og erklærer den gamle sadoen død. Og det akkurat i det musikkredaktøren vår bestemte seg for å flytte til Berlin!

Juni & juli​

FRA PIZZA TIL ILDEN

Brannvesenet i Oslo melder om svartmuskede Dr. Oetker over hele byen, så mange at vi faktisk har satt NY REKORD i antall pizzabranner til nå i år! (Har de en egen person som teller dette? Regnes calzone-branner med i statistikken? Er den fortsatt grei så lenge så lenge du skraper av toppen? Så mange spørsmål, så få kontakter i brannvesenet). Vi har vel lært på Blindern en eller annen gang at korrelasjon ikke nødvendigvis medfører kausalitet, men det er jo litt BESNÆRENDE å tenke at denne voldsomme forekomsten av pizzabranner kan skyldes Oslo kommunes tvangsinnføring av tidlig stengetid for kebabsjappene?? En mulig konsekvens vi påpekte da vi skrev om kebab-stengningene i november i fjor??!​

EUROPAMESTERSKAPET I FOTBALL​

Ah, endelig er tiden kommet hvor 30-noe-åringer kan reise seg fra Y-stolene sine og innrømme at de liker å se på menn sparke ball uten å måtte assosieres med 40-noe-åringer med et uavklart forhold til sin egen livsglød. Ettersom Norge røk ut mot de mektige magyarene fra tysk 3. divisjon har vi ingen forpliktelser når det gjelder heiing og vi kan dermed konsentrere oss om det som virkelig er viktig: Timelange podcasts om innoverkanter og hvilke Skam-karakterer de forskjellige lagene representerer.

​August​

SEX ER UT

Jepp, sex er ut nå, ifølge en ny studie publisert i Archives of Sexual Behavior. Det konkluderes med at hvis du er født på 90-tallet er det dobbelt så stor sannsynlighet for at du er seksuelt inaktiv tidlig i 20-årene, sammenlignet med den eldre generasjonen. Alle piler peker nedover for sex, det er mindre tenåringssex, mindre sex i 20-årene og antall seksuelpartnere er lavere nå enn i 1991. Og vi som trodde sex var ut OG inn hehe.

POKÉMON GOTH

Skal vi se. Her kommer det en app fra over dammen som får lubne kids til å a) gå 10km om dagen, b) få øynene opp for arkitektur og kunst i nærområdet og c) sosialisere. En skulle tro at dette ville medføre et snev av positivitet i det offentlige ordskiftet, men nei, i følge alltid engstelige 40-år gamle menn kan Pokémon Go kan føre til KRIG, KAPITALISME, BRÅ DØD og, verst av alt, MOBILAVHENGIGHET. Gullmedaljen i kategorien Pokémon-kronikk går til Kjetil Røed som disket opp med følgende setning: «… Om spillets virkelighet blir enerådende lærer det opp brukerne i verdien av rå kapitalisme og krig». Hjelp!​

September​

ASTMA​

Det interessante med astma-gate er ikke at det norske langrennslandslaget driver med kvasi-doping, det interessante er at privat salg av astmautstyr angivelig gikk opp både etter avsløringen og i ukene før Birken. Her har vi altså tilsynelatende oppegående menn og kvinner som er villige til å bruke tid og penger på et kostbart medisinsk apparat, KUN for å slå Jørgen på retailavdelingen. De er attpåtil så fjerne fra virkeligheten at de velger å anskaffe seg dette apparatet på samme tid som det a) pågår en debatt om hvor moralsk nedrig det er å bruke denne type utstyr, og b) brorparten av astmaeksperter sier det har null effekt whatsoever. Vi kan tilgi våre menn og kvinner i snøen som faktisk lever av uteaktivitet, det er greit at det ryker en blodpose her og en inhalator der, men dere andre, dere er nå svartelistet fra NATT&DAG-kontoret og kommer IKKE til å få wienerbrød hvis dere kommer på fredagsquiz.

SEKK PÅ FEST​

Garderobefolkets manglende villighet til å gå over til ikke-fysiske betalingsformer gjør at bruksarealet til norske utesteder i stadig økende grad må brukes til å akkommodere folks ryggsekker. Våre verste estimater plasserer Kånken-til-m²-ratioen et sted rundt 2:5. Hva i helvete er det folk drasser rundt på hele tiden?

Oktober​

#MINHELSEMINISTER​

Helseminister Bent Høie tar til orde for at personer som tas for narkotikabruk bør håndteres av helsevesenet, og ikke justissystemet, slik det er i dag. Høye mener straff og bøter for narkotikabruk- og besittelse gjør mer skade enn gagn. Ved å ta opp dette kontroversielle poenget mens han fremdeles er landets helseminister, bryter Høie en vond trend som har vært til irritasjon for de som vil endre ruspolitikken. Høie sier imidlertd fortsatt nei til avkriminalisering, og mener forbudet skal bestå. Men hvordan bevare et forbud uten sanksjoner?

VIRKELIGHET OG LITTERATUR

Elena Ferrante er doxxet, Aftenposten graver i Vigdis Hjorts familiehistorie for å etterprøve en roman og Aschehoug reklamerer for en bok med å si at «[f]ortellingene i denne boka minner mer om tatoveringer enn litteratur: For du blir ikke kvitt dem». Er det dette som er bokhøsten nå? Da blir det TV-serier på oss fremover. Ses til våren!​

JAZZEN ER TILBAKE <3​

November​

VISJON NORGE AND CHILL​

Gud har fått én milliard kroner av Visjon Norge, men hva har han fått til for den summen? Ingen verdens ting! Alt forsvinner i byråkratiet der oppe. Vi hadde i det minste håpet på et kult nytt pattedyr eller haglstorm av ild, men neida.

DOPING (IGJEN)​​

​¯\_(ツ)_/¯

SAMLEI​

Sexinspirator (?) Cecilie Kjensli hevder klassikeren «penis i vagina» er litt bakstreversk. Det som er trendy nå er å stimulere klitoris. For å selge dette argumentet nevner hun at, sitat, «klitoris går like langt innover som penis går utover». HVORFOR er det alltid penis som brukes som referanse når man snakker om kvinners seksualitet? For det første er det et upresist mål på lengde ( ;) ), for det andre så klarer vi fint å se for oss kvinnelig anatomi uten å måtte mentalt manipulere peniser hele tiden. Vi gjør nok av det på fritiden.

Desember​

OFFENTLIGHETEN ER ENDELIG ØDELAGT​

Deilig å runde av året med en debatt hvor absolutt alle parter er løgnere og idioter! Det hele startet da Pax-stjerne Kristoffer Joner valgte å miste status-jomfrudommen sin til fordel for en syv år gammel afghansk gutt og Sylvi Listhaug, som hadde bejublet den syv år gamle guttens New York Times-rapporterte tragedie som «god PR» for Norges asylpolitikk. LIK og DEL, sa Sylvi. Donér penger til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i Listhaugs navn, sa Joner. Folket adlød. Men så var det visst ikke bare Joner, men også et av flere og flere helt jævlige, Trigger-aktige reklamebyråer, som sto bak. Snurr metadebatt! Aftenposten kunne melde om at Folket ville ha pengene tilbake fra NOAS, dokumentert med hele TRE kommentarer på Facebook-siden deres (hvorav den ene eksplisitt IKKE ba om pengene tilbake, men bare ga uttrykk for mild skuffelse). EKSTREMT pinlig, løy den ene siden om å mene, her følte folket seg lurt! HELT uproblematisk, løy den andre siden om å mene. Man kan jo for eksempel spørre seg: Hvorfor lyver de alle sammen? og hva fikk vi, som samfunn (inkludert både alt-rightere og asylsøkere) ut av denne debatten? Jo, forresten! Det hele kulminerte i at den salafistiske islamisten Fahad Qureshi delte en kronikk av reklameguru Ingebrigt Steen-Jensen på Facebook. DET er vi takknemlige for å ha fått oppleve.

FORTSATT INTERESSE FOR AUTISTLUDO​

Ikke kom her og si at du kjenner til noen andre sjakkspillere enn Magnus Carlsen, Anand og Karjakin, og at fascinasjonen din for spillet stikker dypere enn I Fucking Love Sciences interesse for vitenskap.

POST-TRUTH​

​

KOLLEKTIV SVAKHET

*Chugger femti liter proteinpulver* STOP BEING A LITTLE BITCH. Neida, men hvor går egentlig grensen mellom fetisjerende sosialporno og retting av oppmerksomhet mot svakerestilte? Psykologer advarer mot å «rydde seg i hjel», Lene Wikander klager over at sykdommene hennes ikke har like høy status som kreften hun (heldigvis?) ble kurert for, NRK skriver side opp og side ned om søvnparalyse og snart får vi vel det årlige RASET med kronikker om ensomhet i jula. Samtidig klarer hverken jukseren Therese Johaug eller jukseren Martin Johnsrud Sundby å snakke om seg selv uten å begynnne å grine. Det er godt å bli pakket godt inn i dyna ved leggetid, men man blir på et tidspunkt for gammel. Det finnes nok av tabloide medier som har «snakker ut om den vanskelige tiden»-siden av offentligheten dekket allerede. Når skal VI få lov til å snakke ut om at vi synes media er teite? :’( ​

FASCISME

Men parallelt med oppblomstringen av den kollektive svakheten vi skrev om i forrige punkt, registrerer vi også fremveksten av faktisk fascisme i Vesten. Forstemmende.

​SKAM-FANS I ALLE SOSIALE LAG, FOREN EDER

Hvorfor er ikke MIN opplevelse av ungdomstiden representert i Norges eneste ungdomsserie?? Hvorfor går ikke Jonas og Isak rundt og samler flasker for å få råd til å kjøpe Seidel? Årets stemme-nominerte Mímir Kristjansson har endelig fått sett Skam, og er rasende for at den ikke handler om fattigere kids. «Har noen i denne serien noensinne hatt en jobb? Hatt dårlig råd? Hatt foreldre i det minste?» Vi er alltid for å injisere litt klassebevissthet i blendahvirkeligheten vi kaller norsk offentlighet, men ærlig talt, Mímir, Isak spiser boller og drikker Litago til lunsj i første episode. Definitivt høy nok yrkesfag-faktor til å kunne unne seg et hotellopphold i ny og ne.

ANTI-SELFIESTANG

Aftenpostens teknomagasin coiner dette spenstige begrepet i en litt vel dyptpløyende analyse av Snap (som det nå heter) sine nye kamerabriller, en mer gimmicky og mindre funksjonell type Google Glass. Samtidig, i den andre enden av landet, sier kommunikasjonssjefen ved UNN at sykehusets egne Snap-telefon, «Snaper’n» (no joke), «har fått positive tilbakemeldinger fra flere ansatte – og at de alltid setter pasientsikkerheten først.» Kanskje ikke heelt alltid-alltid? Ikke like sexy som nakenbilder, ikke like Spectaculært som Wikileaks, men fortsatt verdt å merke seg at sykepleieren på universitetssykehuset mentalt har beina på bordet med en kald en godt plassert i hånda idet hen tar deg imot på akutten. Ahh, tenk så lett det blir å lekke pasientinfo med Spectacles!

Boblere​: Frans, Vilde, Mogens, den reelle apokalypsen, Delicatoboll hur är det möjligt…, Du er henta! er tilbake!, DMT, 42?!, Karjakin er søøøøt, folk som har transcendert, ingen er født i 1993?, ABBA, sigg, The Musical Slave.​