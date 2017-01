Årets beste kunst 2016:

Kjersti Andvig

Jeg Sverger å Fortelle den Hele og Fulle Sannheten

Rogaland Kunstsenter

Utstillingen var Andvigs første i Rogaland. Den presenterte i hovedsak et større prosjekt kunstneren har jobbet med siden 2010. Hun ser nærmere på Koranens musikalitet. Sentralt står tolkningen av de to Sura-ene «The Rock» (kapittel 15) og «The Clans» (kapittel 33). Sistnevnte lydskulptur besto av en ett tonns stein funnet på Jæren. Denne ble heist inn i galleriet. På intrikat vis ble de musikalske komposisjonene installert i selve steinen og ved hjelp av ubåtteknologi gjort om til en slags høyttaler!

Tilsvarende oppskrift gjaldt også for «The Rock»: En lydskulptur i stein hvor lydsporet er en tolkning på orgel av en religiøs resitering. Litt som i Harenstams skulpturer er det også her besjeling av døde objekter. I Andvigs tilfelle er det lyden som er ment å gi steinene liv. Men der stopper likhetene. Det var ifølge kunstneren også et poeng å fjerne seg fra meningsbærende ord da de ofte blir tatt ut av sin sammenheng. Interessen lå snarere i å se på de meditative elementene i bønn og resitasjon. Som alltid ligger det en stor porsjon respekt og alvor i prosjektene hennes, i tilegg til massiv og årelang research. Her finnes det aldri spor av billig sensasjonalisme eller enkle utveier. Utstillingen hos Rogaland Kunstsenter var til fingerspissene forseggjort og befestet nok en gang Andvigs posisjon som en av Norges mest solide kunstnere.