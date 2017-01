ÅRETS BESTE KUNST: Mattias Harenstam lager sterk kunst av alvorlige tema

Årets beste kunst 2016:

Mattias Harenstam

Svakheter, hemmeligheter, løgner

Vigelandsmuseet

Utstillingen i Vigelandsmuseet var den mest omfattende presentasjonen av Harenstams arbeider til nå. Det var hans første museumsutstilling og herregud som norsk-svensken leverte! Kunstnere kan ha vanskeligheter med overgangen fra galleriformatet til museum. Man tar seg ofte i å tenke at det utstilte passer bedre i et galleri. Ikke i dette tilfellet. Rommene var perfekt fylt og viste et bredt utvalg verker. Nye og gamle, i uanstrengt dialog med hverandre.

Utstillingen besto i hovedsak av håndlagde skulpturer i tre og stein, men også video, tresnitt og installasjon. Tematisk sterkt var det også. Skulpturserien i tre «Jeg er vet at du er der» spiller subtilt på et ønske fra kunstneren om å bringe tilbake sin egen far som døde av selvmord. Skulpturene ligner en abstrakt blanding av trær og mennesker, og refererer til Dantes helvetesvisjoner. I den er selvmordernes sjeler for evig fanget i trær, mens kroppene deres henger fra grenene. Skulpturserien til Harenstam bærer lemmer med hår og ser man nøye oppdager man også både øyne og munn.

Etter eget utsagn er han opptatt av kontrasten mellom vår streben oppover og kreftene som trekker oss nedover mot jorden igjen. Utstillingen ga assosiasjoner til noe taktilt, følsomt, psykologisert, surrealistisk og i mangel på bedre ord, noe litt horrorfilmaktig, men uten å tendere mot klisjeer og navlebeskuende sentimentalitet. Midt oppi alt dette klarte han til og med å peke nese til syvende far i urnen, Gustav Vigeland. Dette ved å bevisst lage skjøre gjennomhullede monolitter i tre og å henvise til menneskelige «svakheter», derav tittelen. Elegant. ​​