Årets LITTERATUR 2016:

I motsetning til veldig mye norsk samtidslitteratur, der blikket ofte er rettet innover, har Victoria Kiellands andre bok Dammyr blikket vendt utover, mot verden. Eller det er riktigere å si at den «åpner munnen og slipper hele verden inn», som det heter om to av personene i boka, Aurora og Ingeborg.

Aurora er en 14-åring som lever, drikker, røyker og onanerer i nåtidens Fredrikstad. Ingeborg er hentet fra den virkelige historien, Ingeborg Køber, et spiritistisk medium som ble anklaget for å ha drept sin far, byfogden i Fredrikstad, på 1930-tallet.

Dette er to av mange fortellinger som flettes sammen i løpet av boka, de glir inn og ut av hverandre, på samme måte som sigaretter og fingre og alt mulig annet glir inn og ut av munner og andre kroppsåpninger, gjennom hele den 130 sider lange romanen: «Myke lepper mot munnen, salte og våte, helt fra seg av sukker, alkohol og håp om en bedre fremtid.»

Alt er så sanselig og kroppslig, alt er vått. Det surkler hele veien, i hav og myrer, i spytt, svette og andre kroppsvæsker.

Kielland er god til å vise hvordan tenåringers hormoner gjør dem både vemmelige og vakre på samme tid. I motsetning til mange av sine forfatterkolleger, vet Kielland at virkeligheten ikke kan gjøres til litteratur uten at den blir forvandlet – og derfor omfavner hun forvandlingen. Historien, naturen, kåte og voldelige kropper, Kielland frigjør alt sammen, og slipper sansene løs, i et suggererende språk.