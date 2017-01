Årets LITTERATUR 2016:

I sommer var det 50 år siden noen unge mennesker begynte å røyke hasj i Slottsparken. Hippiene som hang der utgjorde Oslos første åpne rusmiljø, et miljø politiet aksjonerte mot for første gang i 1972.

Siden har hasj blitt byttet ut med heroin og amfetamin, og hyppige politiaksjoner har jaget miljøet fra sted til sted. Dette er utgangspunktet for Lars Sandås’ bok Narkoatlas – Oslo.

Ved hjelp av tekst, håndtegnede kart og tresnitt tar Sandås systematisk for seg historien til Oslos åpne rusmiljø, fra Slottsparken på 60-tallet til dagens Brugata. Atlasformatet passer perfekt til å fortelle historien til en gruppe menneskers forflytning innenfor et avgrenset geografisk område.

Språket er objektivt og nøkternt, nærmest leksikalsk, supplert av fine og oversiktlige kart. Dette står i sterk kontrast til Sandås’ tresnitt som går igjen gjennom hele boka, dystre og fulle av nød og fortvilelse.

Narkoatlas – Oslo tviholder på et objektivt ideal, men det er lett å trekke egne konklusjoner. Historien gjentar seg nemlig på grensen til det komiske: Det klages over et åpent rusmiljø, omtales som et kosmetisk samfunnsproblem i aviser og debattprogrammer, og politiet aksjonerer. År etter år etter år.

For brukerne er imidlertid situasjonen minst like håpløs i dag som den var på Egertorget på 80-tallet eller på Plata på 2000-tallet. Alle som har et forhold til Oslo har et forhold til byens rusmiljø. Med Narkoatlas – Oslo har Lars Sandås levert et annerledes og viktig innlegg i rusdebatten.​​