En Ibsen-potpurri som konfronterte publikum med ubehagelig sannheter

Årets beste scenekunst 2016:

Thorleifur Örn Arnarsson og Mikael Torfarson + Mads Ousdal

Villanden + En folkefiende – Enemy of the Duck

Årets Ibsenfestival på Nationaltheatret forsøkte å overbevise om at gult er kult, og det er Ibsen og! Festivalens signalgule programblad fronta ideen om at alle, selv den gemeneste i hopen, bør og kan være fan av dramatikeren.

I og for seg en nobel tanke, men heldigvis greide festivalens hovedforestilling å si det kommunikasjonsavdelingen ikke sa så altfor mye om, nemlig at det å være «Ibster» ikke er en enkel sak. Er det mulig for gjennomsnittsmennesket å leve et liv i sannhet? Den Islandske duoen Thorleifur Örn Arnarsson og Mikael Torfarson var nærgående og herlig brutale når de konfrontere sitt publikum med denne sentrale Ibsenske problemstillingen. Mads Ousdals sinte tirade, hvor han på ærlig vis betrodde at troen på at scenekunst kunne forandre verden er forferdelig vanskelig å opprettholde i møte med et apatisk, selvtilfreds underholdningssugent publikum, var brilliant. Forestillingen fortjener en nominasjon for å ha kritisert Ibsen-publikummet for å være selvtilfredse livsløgnere og for å understreke at scenekunst ikke handler om å informere, men om å tvinge publikum til å måtte ta innover seg ubehagelig sannheter.