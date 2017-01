Jonas Corell Petersens ØY er en sterk fremstilling av menneskets eksistensielle famling

Årets beste scenekunst 2016:

Jonas Corell Petersen m. ensemble

ØY

Jonas Corell Petersen er en gjenganger fordi han har lagt seg for vane å produsere scenekunstslagere. Han har beveget seg fra å iscenesette storheter som Goethe og Schiller til selv å skrive og lage forestillinger som tar for seg store spørsmål. Corell Petersen lager herlig upretensiøst «meningen med livet»-teater spekket med essayistiske fabuleringer og tankeeksperimentering. Hans forestillinger er inderlige og ærlige forsøk på å forstå. De er morsomme, ironiske og latterlige fremstillinger av menneskets eksistensielle famling, men unngår å være kyniske og usympatiske til menneskets forsøk på å takle livet på jorden.

ØY er et slags «sammen er vi mer alene»-teater som tar for seg ensomheten en kan kjenne på når en er sammen med andre mennesker, og greier på sitt satiriske vis å si noe om hvordan det er å leve i det 21. århundret. Corell Petersen skriver tekstene med skuespillerne i tankene og greier å utnytte deres unike potensial til det fulle, derfor nomineres både han og skuespillerne for sin fabelaktige prestasjon i ØY.