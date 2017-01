ÅRETS BESTE UTESTED: Bar Lardo gir deg akkurat det du trenger

Årets beste utested 2016:

Bar Lardo

Møllergata 38A

Googler du «gründer + tips» får du, i tillegg til hundrevis av bilder av glade menn i lyseblå skjorter, opp tipset «finn din nisje!». I Oslos uteliv manifesterer dette tipset seg ofte som konsept-barer hvor du kan drikke drinker på alskens kompliserte måter, men foreløpig er det ingen av dem som har klart å unngå det faktumet at de fleste mennesker drar ut på byen for å treffe andre mennesker, ikke for å drikke noe som serveres i en uthulet ananas.

Vi skal ikke ha det på oss at vi ikke liker en god drink, men når du står der og ser på en mann i hvit frakk bruke 15 minutter på å lage GT, er det lett å tenke at noe har gått galt et eller annet sted. Det er netto 14 minutter tapt, verdifulle minutter når du kun har frem til 0300 på å føre en fornuftig samtale.

Nettopp derfor fyller barene som bare er en bar, med stoler, bord og alkohol, fortsatt en viktig rolle. Bar Lardo er en slik bar. Joa, de har sine spesialiteter, som naturvin og spekemat, men de er beskjedent kommunisert og du får ikke noens skinke skjøvet opp i ansiktet med mindre det er nettopp det du vil. Baren åpnet over nyttår, helt i det stille, men vi har rukket å bli glad i stedet i løpet av året.

Passe stort, passe behagelig, og med bartendere som tilsynelatende har det hyggelig på jobb, fremfor å bli torturert til 160 kroner timen. Så får det være lov å le litt av at ølen kun serveres som snitt (av «estetiske hensyn»), men det er i hvert fall vennlig både mot lommeboka og leveren. Dessuten føles det herlig eksotisk å dele litersflasker med San Miguel med gode venner tidlig på kvelden. Som å være i Syden, hvis Syden var en mildt forspansket versjon av Robinet. Oslo, agosto treinta y uno!​​