ÅRETS BESTE UTESTED: Hvil i fred, Studio Enogførti

Årets beste utested 2016:

Studio Enogførti

Bjølsen / døden

Også kjent, i seene tekstmeldinger, som «rave på Bjølsen». I sommer begynte kunstkollektivet Studio Enogførti å arrangere fester langt utenfor skjenkeringen, i gamle industrilokaler på Bjølsen. Fra første gang vi listet oss inn i bakgården, opp en trapp og ned en trapp, til baren med billig øl og energidrikk (hva mer kan man egentlig ønske seg?) og timesvis med dansing, var vi frelst.

Som en venn av redaksjonen så presist formulerte det: «I fare for å være litt sånn faen det er fett å røyke inne og drikke billig øl og rave til klokka seks om morgenen, så er det faktisk helt sykt digg å røyke inne og drikke billig øl og rave til seks om morgenen oppe på Bjølsen».

Nå skal selvfølgelig lokalene gjøres om til boliger (og en Rema 1000?), så det blir ikke noe mer rave på Bjølsen, men vi krysser fingrene for at Studio Enogførti finner seg nye lokaler og fortsetter å lage fest. På avslutningsfesten ble det dratt på med to store installasjonsverk, mat(!) og Snow Boyz live, og da Scooters vakre cover av «The Logical Song» dundret over Bjølsen da det begynte å gry av dag, var alle enige om at det var en verdig avslutning på Bjølsen-året 2016.