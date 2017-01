ÅRETS BESTE UTESTED: Paul’s Boutique innbyr til kjærlighet

Årets beste utested 2016:

Paul’s Boutique

Darres gate 1

Oslo-politiet hater hiphop, men det er vanskelig å hate Paul’s Boutique. Kanskje skyldes det beliggenheten: På Alexander Kiellands plass går alt litt roligere for seg. Eller kanskje det er musikken: Old school-hiphopen på Pauls tiltrekker seg heller snille, forsiktige hiphop-nørds enn folk som leter etter trøbbel. Det er noe umiskjennelig ungdomsklubb-aktig over stedet, særlig den bittelille, svette kjelleren, som alltid er overfylt i helgene. Kom tidlig og du kan til og med spille pingpong i kjelleren! På mange måter er Pauls Boutique et samlingssted for litt for hvite hiphop-gutter som forlengst burde blitt voksne, men som trenger et sted å dyrke nostalgien sin.