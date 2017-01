Årets LITTERATUR 2016:

Jeg, Unica er en punktroman som like gjerne kan leses setning for setning som i ett strekk. Så bra er denne boka at det faktisk ikke er så viktig om du får med deg handlingen. Det er rett og slett bare en bra bok å være i.

Historien er løst basert på livet til den tyske kunstneren og forfatteren Unica Zürn som levde fra 1916 til 1970. Handlingen finner sted på midten av 1900-tallet i både Paris, Berlin og den lille franske byen Ermenonville. Unica lever sammen med sin kjæreste Hans – også han løselig basert, på Hans Bellmer som var Zürns store kjærlighet (red. anm!!!! sjekk for øvrig ut Hans Bellmers fotografier Unica tied up).

Deres kjærlighet er intens, altoppslukende, men tvetydig: «Hans stryker hånden gjennom håret mitt, først langsomt, så raskere. Han snurrer noen hårstrå rundt fingeren min og trekker til, et kort rykk så hodet mitt beveger seg». Sånn fortsetter det, gjennom hele boka. Vi blir aldri kloke på noen av dem.

Reffstrups skrivestil er en uvanlig kombinasjon av svevende og presist. Hun har stålkontroll over språket, bruker friske metaforer, uforutsigbare assosiasjoner og vendinger. Det er hele tiden er slags uhygge over Unicas tilværelse. Maten står og råtner på bordet, huseier trenger seg inn i leiligheten, det skjer vemmelige ting med kroppen hennes, og mye av det som skjer fremkaller følelser av klaustrofobi og forvirring.«Huset trekker seg sammen omkring meg, det utvider seg, og jeg er omgitt av de tomme rommene, gulnet tapet.»

Boken drar deg inn i en verden hvor du kan utforske sted for sted, rom for rom og følelse for følelse. Det er litt som Google Street View, du føler deg fri til å gå hvor du vil, men det er på andres premisser. Definitivt en av årets beste bøker.