ENDELIG noe bra norsk humor i sceneshow-formatet

Årets LIVE 2016:

Etter å ha klint til med den mest absurde TV-humoren noen gang sendt på norske TV-skjermer med Berrum & Beyer vinteren 2014, ventet plagiatanklager og (et tåpelig, i Dagbladet) terningkast 1 for komikerduen Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen.

Et par år senere var de tilbake med det noe streitere, mer solide Norske fordommer på NRK, terningen hoppet fra 1 til 5 og duoen Berrum & Beyer var noe folk hadde hørt om.

I høst leide de Parkteatret tre kvelder på rad og kjørte live-showet Kultureliten til panegyriske tilbakemeldinger fra de som var så heldige å få det med seg. Med Emile The Duke som musikalsk sidekick og oppvigler, satte Berrum og Beyer seg på gulvet slik at de kunne sparke OPPOVER mot norsk offentlighet og kultureliten innafor ring 3. Men også innover i seg selv!

Kritikken og gjøgleriet var gjennomgående morsomt og presist, uten å bli banalt. Midtveis i showet stod Martin Beyer-Olsen stiv på scenen mens en fiktiv anmeldelse av showet spiltes over høyttalerne. Anmeldelsen kunne vært reell, og gutta viste GOD EVNE TIL Å REFLEKTERE RUNDT EGET ARBEID uten at det skled over i kjedelig meta-fest. Håndverket var solid, vitsene morsomme, overgangene var overraskende og knirkefrie.

Vi lurer på om ikke Kultureliten rett og slett var det aller ypperste og mest sentrale norsk humor kan få til på Venn-diagrammet ‘friskt’ – ‘nyskapende’ – ‘proft gjennomført’. Et forfriskende humorshow i en norsk scene der de store produksjonene stort sett er revy, stand up om kollektivtrafikk og omreisende julegallaer med profilerte komikere som peaket for 15 år siden.

MER, takk!