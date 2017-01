Årets LIVE 2016:

Kultureliten på Parkteatret – Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen

Pyramiden på Henie Onstad Kunstsenter – Lars Vaular, Kjetil Møster, Jørgen Træen, Frode Flatland, Kyrre Heldal Karlsen

Cheese & Wine Tour på Ingensteds– Vilde Tuv

Henie Onstad Kunstsenter har en lang og god tradisjon for arrangementer som pusher grenser for hva man vanligvis forventer av et kunstsenter, og 2016s «Pyramiden» står igjen som det mest spennende.

Lars Vaular på vokal, med musikerne Kjetil Møster, Jørgen Træen og Frode Flatland og lyskunstneren Kyrre Heldal Karlsen presenterte i starten av desember et nytt elektroakustisk og audiovisuelt verk på Henie Onstad, og med mange kokker kunne det raskt bli mye elektroakustisk og audiovisuelt søl, men det eneste tåpelige med «Pyramiden» var Dagsavisens overskrift «Her blir Lars Vaular kunstner».

For å parafrasere Beatles-uttalelsen til Sonie Henie: «I want Lars Vaular to play at my art center!».

«Pyramiden» foregikk i et rom opplyst av en glasspyramide, og Karlsen hadde skapt en vellykket retro-futuristisk versjon av Miami Vice (med parkert bil!) i Henie Onstad-salen. Det synth-tunge lydbildet blandet seg med blåsere og Vaulars nesten-rapping.

For det var jo nesten rap, dette her, eller spoken word eller slam poetry eller hva du vil kalle det, men det er jo Vaular god på, og vi syntes å ane at han med et snev av Torbjørn Harr-sk teatermanér ble stadig sintere og stadig mer forvirret, noe som passet den ofte absurde og assosiasjonstunge teksten.

Etter forestillingene var det nok av diskusjoner om hvordan Vaular og kompani hadde «truffet noe rotnorsk» og virkelig «satt ord på det ofte ordløse i den norske folkesjela», og for all del: Floskler er greit å ty til når man skal forsøke å verbalisere en opplevelse som «Pyramiden», men vi skal ikke være altfor analytiske i tilnærmingen.

Det holder å si at etter 2016 er vi skjønt enige om at en svart pyramide har bosatt seg i mennesket. Så får vi gjøre det beste ut av det, og «Pyramiden» var noe av det beste 2016 hadde å by på. ​