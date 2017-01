Vilde Tuv fortsatte å spille mens Europa falt

Årets LIVE 2016:

Sankthansaften, 2016.

I Nidarosdomen sitter Kongeparet og feirer 25-årsjubileum. De er i godt humør, omringet av venner, barn og barnebarn, tenker kanskje på hagefesten som skal avslutte feiringen senere på dagen. Salmedikterbrødrene Skeie har skrevet et dikt for anledningen, som ifølge VG rører Kongen og Dronningen til tårer da det fremføres i kirken.

Det starter slik: «Kan latter gå i arv?».

Det er fortsatt tilsynelatende god stemning mellom Märtha og Ari, og familien har akkurat overlevd Lille Marius’ russetid.

Samtidig, i Storbritannia: Folk går til urnene for å avgjøre det europeiske prosjektets fremtid. Valgdagsmålingene viser en knepen, men trygg seier for siden som vil bevare samarbeidet. En Washington Post-ABC News-meningsmåling bringer også betryggende nyheter denne dagen: Clinton 51 prosent, Trump 39.

Det er første gangen Clintons ledelse er tosifret.

Samtidig, i København: Det forberedes sankthansfest på idylliske Refshaleøen i utkanten av byen. Med havneanløpet i bakgrunnen skal artister og DJs opptre på dekk av et gammelt fiskeskip som ligger fortøyd inntil bryggekanten. På land reises skjelettet av det som skal bli et enormt sankthansbål.

Solen skinner, det er helt blå himmel.

Blant artistene som skal spille på båten, er Vilde Tuv. Planen er å vente til skumring, og tenne sankthansbålet mens hun spiller en av de lett melankolske låtene fra det nye albumet sitt D’Meg.

Men skumringen skal bringe med seg spesielt mye mørke denne dagen.

På skremmende kort tid er den blå himmelen som nettopp omringet Refshaleøen, fylt med svarte skyer i alle retninger. Det «begynner å regne», eller mer presist, det slutter helt å ikke gjøre det: Ikke-regnet opphører fullstendig. Man har sjelden sett sånt regn i Skandinavia.

I håpløs desperasjon tenner noen plutselig det store bålet, som for å skremme vekk uværet med trass. Andre søker tilflukt ombord på fiskeskipet, men regnet har slått ut miksebordet, og nå begynner det dessuten å lyne og tordne i det fjerne. Et av få steder som tilbyr en slags ly, er bakerst på baugen under øvre dekk, men også her kommer tordenværet nærmere, og vinden kaster både regn og faretruende bålvarme inn fra den ene siden.

Vilde Tuv har imidlertid fått rigget seg til med en krakk, en gitar og en lo-fi-løsning via laptopen sin, og midt blant hutrende værflyktninger begynner hun å spille. Det er et fantastisk sett, modulert av vindkastene og akkompagnert av stadig kraftigere tordenbrak.

Men så kommer det virkelig utrolige, det som for all fremtid kommer til å stå igjen som soundtracket til Europas og den gamle verdensordenens fall.

Mens tordenværet er på sitt heftigste i bekmørket, regnet pisker vannrett inn over båten og bålet ulmer flatt og utstrakt som en teppebombet by, går Vilde Tuv bort til laptopen sin, setter på et lydspor av regn og torden, og spiller Geir Tveitts vise til Aslaug Låstad Lygres dikt «Vi skal ikkje sova bort sumarnatta».

Slik endte Europa.

Konserten hennes på Ingensteds i mai var selvfølgelig også kjempebra.