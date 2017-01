ÅRETS SPISESTED? Bass Oslo er forfriskende konseptfritt

Årets beste spisested 2016:

Bass Oslo

Thorvald Meyers gata 26C

Jenny Skavlan er her stadig vekk. Hva mer trenger man å vite? Ok da, kanskje litt mer. Det kan noen ganger (ofte) bli mye konsepter blant nye restauranter. «Gatemat fra hele verden». «Ekte amerikansk BBQ». «Naturvin og alle rettene bare omtales med én hovedingrediens: Flatbrød. Ku. Melk». Det er en lettvint måte å få oppmerksomhet i starten. Men faren er at folk fort blir lei, når konseptet er alt man har for å lokke gjester.

Bass er derimot forfriskende konseptfritt. Det er nordisk, men det blir aldri noen begrensende tvangstrøye. Derimot er det som en enda billigere og enda enklere lillesøster til vår gamle yndling Arakataka.

Det er ikke så mange steder man kan gå for å få seg et par østers, uten at man forplikter seg til fem retter med klassisk fransk. Men på Bass kan man i stedet gå fra østers og videre til en biff tartar med cæsarsalat. Eller rå kveite. Eller fritert kylling. På Bass gjør de som de vil, fordi de har skjønt at det er den enkleste og beste veien til god og original mat. Det gjelder rett og slett å ikke gjøre det så vanskelig, og ikke prøve for hardt. Det er heller ikke veldig dyrt på Bass. 50 kroner for byens beste dessert (lakrisis og kirsebær!) er det ingen som kan klage på. ​​