ÅRETS SPISESTED? Roald & Umberto holder det gående på høyt nivå

Schweigaards gate 56

Det åpner stadig vekk nye, gode restauranter i Oslo. De varer ikke nødvendigvis så lenge – det er mye som skal klaffe for at en restaurant skal lykkes – men de serverer ofte god mat så lenge det varer. Men det finnes også restauranter som holder det gående, år etter år. Som ikke har noe originalt konsept eller ettertraktet beliggenhet, men som klarer seg på stabilt god mat og hyggelig stemning. Også disse stedene fortjener anerkjennelse.

Et av dem er Roald & Umberto, Gamlebyens italienske nabolagsrestaurant. Dukene er røde og hvit-rutete. Roald & Umberto er den typen italiensk sted hvor du og bikkja du kaller typen din kan sitte og ha et Lady og landstrykeren-øyeblikk. Alt er helt tradisjonelt – og hvem har noen sinne oppsøkt en italiensk restaurant for noe annet?

Du får pizza. Du får pasta. Du får risotto. Og du får alt servert av den strenge men vennlige legenden Dino Luglio, som visstnok ble født i Napoli, har åpnet mer enn 18 restauranter og barer i Napoli, Milano og Oslo, og har stilt som kandidat til senatet i republikken Italia og til Europaparlamentet for det italienske Radikale Parti og det Grønne Parti. Som om ikke alt DETTE var nok, er sjappa oppkalt etter venn- og fiendeskapet mellom luftskipspolfarerne Roald Amundsen og Umberto Nobile. Stort greiere blir det vel ikke. ​​