ÅRETS VERSTE: Dette skulle vi ønske ikke skjedde i 2016

Kronikker som starter med «Kjære …»

Fjorårets mest irriterende kronikktrend (grøss). Denne ekstremt patetiske hersketeknikken har vært i bruk lenge, men etter at Espen Egil Hansen adresserte «Mark» på dette viset, tok det helt av, og i løpet av én dag, onsdag 21. september, fant vi sju – SJU! – kronikker som startet med «Kjære… ». Kjære vene!

SKAM-dekningen

Fra voksenmedias oppdagelse av serien i kjølvannet av første sesong, til Senkveld-parodien «SKAM – 25 år etter», der vi er nå, via utallige kronikker og tendenssaker, fra nasjonal moralsk fordømmelse av William til «Skamtinget: Her er politikerne i Skam». Da det sto på som verst under andre sesong fremstod hele den norske offentligheten som en dårlig utgave av Si ;D. Tenk at noe så bra kan føre til noe så forferdelig.

Pokémon Go-kronikkene

Også i dette tilfellet ble mange veldig opptatt av noe i løpet av kort tid, og ting spant dermed ut av kontroll i avisspaltene: Aftenpostens Kjetil Røed mente for eksempel at Pokémon Go lærte opp spillerne i «verdien av rå kapitalisme og krig», mens VGs Catherine Gonsholt Ighanian glemte at ingen, ikke noen, er interessert i hva hun mener om noe som helst.​

Kongens nei

Årets mest overvurderte film, toppet med stor offentlig runkering i Slottsparken, med kongefamilien tilstede.

Krigen i Syria og Aleppos fall

Helt klart noe av det verste som har skjedd i år!

Brexit

Ikke bra i det hele tatt!

Sylvi Listhaug

Skjerpings!

Kjære Mark

At Facebook nektet Aftenposten å poste bildet fra Vietnamkrigen var det beste som kunne skje Aftenposten. En gyllen mulighet til å nok en gang få en potensielt viktig sak til å handle om dem selv, akkurat som de gjorde med Panama Papers. Denne gangen dedikerte redaktør Espen Egil Hansen hele forsiden til seg selv og sitt åpne brev til «Mark». Så kunne melkingen/runkingen begynne. Hadde han bare tatt tak i noen av de virkelige problemene Facebook representerer (se nominasjonene for Årets verste stemme), men neeeeeida, bare durer på med det helvetes symbolkjøret.

Skjermdump hentet fra den engelske Aftenposten-saken «The Story of Espen Egil Hansen», med undertittelen «This is the man who is challenging Zuckerberg».​

Trump

Det eneste som er verre enn Trump er Tore Renbergs Trump-sang.

​Tore Renbergs Trump-sang

Knappe to uker før presidentvalget slapp Renberg protestvisa «Jimmy Carter for president», for å gjøre det klinkende klart hva han mente om Donald Trump. «Hvis Trump vinner, frykter jeg at vi står overfor en galaktisk tragedie», uttalte Renberg til Dagsavisen. Så slipp låta litt før enn TO uker før valget, da! Selv du klarer ikke å endre en hel nasjon på så kort tid!

Komikerkronikker

«Hva med at vi filmer norske standup-komikere som leser opp kronik… »

Nei, Aftenposten! Please!! Dere trenger ikke gjøre dette!

«For sent… Zahid Ali har allerede ropt ut sin religionskritikk i hawaiiskjorte, en standup-komiker fra Drammen var kritisk til kroppspresset og vi fikk god respons i sosiale medier.»

NNNEEEE-

Utelivspolitikk i Oslo

Næringsetaten inndro skjenkebevilgninger over en lav dansesko, men ble stoppet av Folket da de prøvde seg på moderskipet Blå. Byråd Geir Lippestad lovet i en NATT&DAG-arrangert debatt samme sted at de skulle roe seg fremover. Vi får se.

VG dekker presidentvalget

Anders Giæver og Eirik Mosveen i Trump-capser og sprø skjorter sover en natt på Trump-hotellet i Las Vegas, intervjuer hverandre om opplevelsen og kaller det journalistikk.​

​

«Dekningen» av Tyrkias «nye» «lov» om seksuell lavalder

Sommerens viralsak om at Tyrkia senker seksuell lavalder til 12 år, og den langt mindre virale kontrasaken om at de ikke gjør det og aldri hadde planer om å gjøre det, er norske medier på sitt mest patetiske: Ingen tar seg til til å sjekke noe som helst og alle er opptatt av å være først, selv med ting som ikke er nytt, så hele pressenorge klarer hver for seg å spre samme grove feil samtidig, basert på en misforståelse i en flere måneder gammel artikkel i en tyrkisk avis. Man kan gjerne skylde på NTB, men hvordan er det mulig at INGEN tar seg tid til å sjekke når eneste kilde er en mer eller mindre tilfeldig dansk journalist? Hvor vanskelig er det å finne retningskoden til Tyrkia?! Isteden tar de seg tid til å innhente reaksjoner til oppfølgersaker og skrive sentimentale fordømmelser i sosiale medier.

​I det lille tidsrommet fra de hadde spredd en ren tullenyhet til det ble oppklart at den var tull, rakk masse mediefolk å bli veeeeeldig emosjonelle og se diverse endetidstegn i denne lille biten virkelighet de omtrent hadde funnet på selv. På et eller annet vis hadde dette plutselig noe med statskuppet og Erdogan å gjøre, en feil som ikke en gang fantes i den opprinnelige feilkilden. Dagsavisen skrev til og med leder om det: «Omgjøringen av denne loven er nesten ikke til å tro». HAHA!

Instapoesi

Aftenposten Events​

Kulturkjerringa døde og kom til himmelen, og der finnes det noe som heter Aftenposten events! Finn Skårderud møter Per Fuggeli til en samtale om livet! Matfestival på Youngstorget, med ølsmaking! A-magasinet live, for faen! Eller hva med Panama Papers Live, der man for bare 179,- kunne stille Aftenposten-journalister spørsmål om hvor mange dokumenter som ble lekket, og hvor mange journalister som deltok i arbeidet!​

Karpe Diem

Overflødig siden Si ;D ble funnet opp.

Politiske memes​

​

Eivind Trædal​

Norsk offentlighets herpessår.

Morgenbladets clickbait <3

Marie Simonsens selfie med Kjetil Rolness på Aschehougs hagefest​

Filmer som SLAKTES til terningkast tre

Boblere: Espresso House, Lindmo, Birkelunden mannskor, Fru Hjort-MASET, #etikk24, burkini, Postkontoret på Tøyen, Gutten i plastposen, P3 Gull, Don Martin, Gunnar Stavrums blogg, Honningbarnas Sylvi-Listhaug-i-niqab-backdrop på Slottsfjell, «Dette vet vi og dette vet vi ikke»-saker, boksedebatten, Andreas Slettholm, Black Friday, Black Friday-kritikk, «Røpealarm», at Grei kafé måtte stenge, Jan Hanvold, TV2 Nyhetens deletekster på facebook, Håkon Moslets ufortjente selvtillit på grunn av Skam, åpent brev-sjangeren, podcast, Razika, Rossavik i USA, reaksjonene på David Bowies død, reaksjonene på de andre kjente som døde, kritikk av blå hvitvin, Westerdals, Åmås sin kommentar om dårlig service på restaurant i Norge vs. New York, Henrik Thodesens Rislunsj-reklame, Nationaltheatret-gate i Morgenbladet, at Oslo nå har TRE sykkelbarer.​