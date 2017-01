ÅRETS VERSTE: Nettavisen er Norges desidert verste riksavis

Årets verste stemme 2016:

At Nettavisen har fått 300.000 kroner av Fritt Ord til å lage nyheter på polsk og arabisk må være det dårligste integreringstiltaket siden kontantstøtten og Migrapolis!

Neeeida. Det er selvfølgelig mye verre.

«Zaskoczyć Cię rodzaj stek i oral dzień!»

Det er en fremtidig polsk Nettavisen-overskrift og betyr «Slik overrasker du typen på biff- og blowjobdagen!» Eller hva med «الأسبوع عشوائي في منطقة أوسلو: من المتهمين الخمسة والثلاثين لديها ثمانية أسماء فقط النرويجية أو الشمال», en arabisk Google Translate-oversettelse av den faktiske overskriften «Tilfeldig uke i Oslo tingrett: Av de 35 tiltalte har bare 8 personer norske eller nordiske navn».

Dette er det journalistiske nivået Nettavisen legger seg på, og det er når de gidder å prøve.

Stort sett er det avstemninger på Facebook og «Friske meninger» fra deres hær av hvite, middelaldrende mannebloggere som står i fokus. Som 22. juli i år, som Nettavisen nok en gang valgte å markere med å omtale Eskil Pedersen som en sviker. Hadde det bare vært den hvite, middelaldrende mannebloggeren som var leder i AUF 22. juli 2011!

Redaktør Gunnar Stavrum forsvarer journalistikken og de friske meningene sine med at «Det er spennende å ta det motsatte synspunktet av alle andre. Ikke bare for å gjøre det, men fordi det trengs».

Realiteten er at stoffet som formidles ikke utfordrer noe som helst, tvert imot nikkes det anerkjennende til Nettavisen av hele koko-høyre så vel som regjeringen. Alle aviser må ikke utfordre det etablerte, det er bare så grenseløst patetisk når de tror at de faktisk har en slags vaktbikkje-funksjon.

Samfunnet trenger ikke en plattform for uresearchede magefølelser og falske viralnyheter. Vi trenger ikke et påstått nyhetsmedium som legitimerer idioti. Vi trenger ikke et norsk Fox News eller Breitbart. Med Minervas vekst og gode arbeid trenger vi ikke engang en konservativ nettavis.

Finans og næringsliv gjøres bedre av Finansavisen og DN, klikksøppel gjøres bedre av TV2.no og blogging gjøres faktisk bedre av 14-åringer på insta. Nettavisen står totalt meningsløse igjen. Det eneste de har, er folk som klikker på sakene deres, men det er jo ikke noe vits å ha et stort publikum hvis du bare skal gi dem tomhet.

Ser man bort fra NRK og TV 2 er Nettavisen Norges fjerde største nettavis, ifølge TNS Gallups undersøkelse for 2015. Og den desidert verste, ifølge oss.

Vil du heller lese om gode ting? Her er 2016s BESTE stemmer: