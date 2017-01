ÅRETS VERSTE: Facebook vil ha all makt, alle pengene og ingenting av ansvaret

Årets verste stemme 2016:

Da Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen skulle «ta» Facebook fordi de ikke tillot publisering av det berømte bildet fra Vietnamkrigen, var det ved hjelp av en «Kjære Mark»-meme og en video av seg selv med engelsk tekst.

Budskapet var at Facebook måtte være sitt ansvar som verdens største kommunikasjonsplattform bevisst, og dermed tillate bilder av nakne jenter så lenge de var av historisk betydning.

Da Facebook omsider la merke til at dette i det hele tatt var en greie, tweaket de simpelthen sensur-algoritmen til å overse dette ene bildet. Det tok dem sikkert en halvtime, og Aftenposten kunne innkassere seieren på vegne av ytringsfriheten. «The Story of Espen Egil Hansen: This is the man who is challenging Mark Zuckerberg». Det er til å bli gal av. Her har man muligheten til å utnytte en symbolsak til å få tatt en ordentlig prat om Facebooks rolle i ordskiftet. Én meningsløs bagatell senere er samtalen over.

Ingenting hadde skjedd med Facebooks reelle politiske sensur, som fjerningen av bilder av den kurdiske aktivisten Abdullah Öcalan eller manipulasjonen av hvilke nyhetssaker som «trender».

Ingenting hadde skjedd med de helt åpenbart skadelige algoritmene som automatisk kuraterer feeden etter likes og reaksjoner, og som låser folk inne i sine egne ekko-kammere av tull, falske nyheter og meninger de allerede mener selv. Mekanismer som ifølge visse kommentatorer har vært med på å tippe årets epokedefinerende folkeavstemninger.

(Ironisk nok er det kanskje nettopp disse mekanismene som gjorde at Aftenpostens «Kjære Mark»-idioti i det hele tatt kom for dagen – i Espen Egils ekkokammer hjallet det sikkert høyt fra både Medier24-Gard og krimforfatter Tom Egeland om at Vietnam-jenta var verdens viktigste sak.)

Forøvrig hadde heller ingenting skjedd med Facebooks og Googles nærmest totale kontroll over medieannonsemarkedet, som struper journalistiske budsjetter over hele verden.

Ingenting av dette vil Facebook ta ansvar for. Ikke vil de være med på at sensur og falske nyheter er noe problem som påvirker demokratiet, ikke vil de sørge for bedre fordeling av annonsemidler, aller helst vil de ikke engang uttale seg. Facebooks ambisjoner på mediemarkedet kan oppsummeres slik: De vil ha alle pengene, all makten og ingenting av ansvaret.

Facebook har ødelagt internett. Og ærlig talt håper vi de dør.

Vil du heller lese om gode ting? Her er 2016s BESTE stemmer: