Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Anna of the North – Oslo

Anna of the North er den beste av de nye norsk synthpopdamene, og etter drøye to år på soundcloud er endelig hennes hyllest til Norges beste og verste by ordentlig ute, med video og greier.

Julie Byrne – I Live Now as a Singer

Avslutningslåta på Julie Byrnes nye album «Not Even Happiness» er så svevende vakker at når hun midtveis synger øøørlite granne falskt, så virker det nesten som om hun gjør det fordi hun bare må kødde det litt til, fordi hun vet at det uperfekte gjør det perfekte enda mer perfekt.

Pattesutter – Sådan en skam

Dansken som pryder artikkelbildet spiller på Kvarteret i Bergen denne fredagen som support for Kjartan Lauritzen. Anbefales. En skam om du er i Bergen og ikke drar, egentlig.

Sampha – (No One Knows Me) Like the Piano

Sampha, hvis debutalbum er blant årets mest etterlengtede, hyller sitt barndomshjems piano, med et piano og en stemme som høres bedre ut enn noen gang før. Mannen er i slutten av tjueårene, men denne stemmen har levd i århundrer, den inneholder historien og verden.

Kehlani – Undercover

Enda en som snart slipper et etterlengtet debutalbum (SweetSexySavage kommer i slutten av måneden), og som byr på umiddelbart tilfredsstillende, rolig og euforisk r&b mens vi venter.

Klaus Perry – Kun kontanter

Er det KUN rappere i Bergen, egentlig?

Dirty Projectors – Little Bubble (edit)

Hvis det som har holdt deg tilbake fra å elske Dirty Projectors har vært Dave Longstreths manglende evne til å vise følelser, er det ingenting å ikke elske med denne vakre og triste lille tingen.