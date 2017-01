Dagbladet glemte minnesiden «viglemmerikke.no» :(

Etter 22.juli 2011 opprettet Dagbladet en egen minneside for tragedien og ofrene. Viglemmerikke.no skulle være en samleside for rosebilder, dikt og ting folk «ikke glemmer» etter 22. juli. Etter en vond og megetsigende utvikling i saken, ser det nå ut til at minnesiden er glemt og at verden har gått videre.

Slik beskriver Dagbladet selv minnesiden:

«22. juli 2011 må ikke glemmes. Derfor har Dagbladet opprettet nettstedet viglemmerikke.no. Her kan du gå inn og skrive hva du aldri kommer til å glemme.

Under fanen «Ofrene» ligger bilder av alle de 77 som mistet livet 22. Juli. Ved å klikke på bildene kan du lese minneord til hvert enkelt av ofrene, skrevet av pårørende, venner, prester, AUF og Arbeiderpartiet.»

Et av livets store, uunnvikelige ambivalenser er at det går videre på sin vei. Fanen «ofrene» står i dag helt tom. Resten av siden bærer også preg av manglende vedlikehold.

Hovmod står for fall, Dagbladet, alle kan glemme! Men det skal ikke vi.