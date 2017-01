Ja, det må omtales som et comeback. Såpass lang tid har det gått. I forkant av og i kjølvannet av debuten, den vanvittige Step Up Your Game fra 2013, kunne man gå på Gerilja-konsert hver uke i Oslo. Det føles i hvert fall sånn nå, når man sitter her desperat og sultefora på tredje året.

Ikke overraskende er det tirsdagskonseptet Den Gyldne Sprekk på Jaeger som har tatt ansvar for å blåse fyr i rockepeisen. Sprekken-sjef Raymond T. Hauger kan se tilbake på et år med mange spennende bookinger, og starter altså 2017 med det som på Facebook-eventet blir omtalt som «en av verdens beste grupper innen rock-genren», i en kjeller som er som skapt for et band som ser og høres ut som både 1986 og fremtiden på en gang.

Men, hva har Gerilja egentlig drevet med siden sist?

– Det tror jeg plateselskapet vårt lurer på også. Vi har spilt noen konserter og laget nytt materiale. Har blitt litt mye utenomsportslig aktivitet. Alecz har hatt sitt eget personlige 60-tall, Simon har fått barn og studerer for å bli sykepleier og Ottar har fått barn, spilt trommer og jobbet med film. Også har vi jobbet med vårt eget rom-prosjekt, GAT, kort for Gerilja Away Team. Skal lage film om det faktisk. Den kommer sammen med plata.

Hva er planen for fremover?

– Planen er å gjøre ferdig trilogien som Step Up Your Game er første del av. Så det blir to skiver til, men vi får se. Det er jo slik at vi ikke klarer å skille person og sak her, så kan hende vi gir ut mer. Hvis vi ikke klarer å gi oss.

Har dere noen nyttårsforsetter?

– Lage ferdig den nye plata og elske våre neste som oss selv. Kroppen er et tempel som må pusses opp på nyåret.

Hva fikk dere til jul forresten?

– Ottar fikk slalombriller og proteinpulver, Simon fikk kaffetrakter og krem, jeg fikk «The White Witch of Rose Hall» av Herbert G. de Lisser. Situert rundt de vestindiske øyer har vi her altså en spennende og opprørende historie om kjærlighet, sjalusi, og et fandenivolsk begjær som manifesterer seg gjennom en serie mørke, magiske hendelser.

Det går rykter om nytt materiale i Sprekken. Hva kan dere avsløre om det?

– Vi spiller to nye låter. «Sun Child» og «Peace in the Code». Førstnevnte beskriver rituell ekstase i dystopia og en gruppe menneskers forsøk på igangsettelse av the second coming. «Peace in the Code» er en str8 shootin´heavylåt i Hell Bent for Leather-landskap.

Konserten er på Jaeger, beste og verste minne fra den kjelleren?

– Beste#1: Så Supergrass der når de var helt nye for lenge siden. Jeg og Simon skulka skolen #badass og stod i kø for å få billetter. Det var stas. Beste#2: Husker vi var og så Silver der når de akkurat hadde kommet til Oslo. Det var rått, de var så mye mer on point enn alt annet i Oslo på den tiden at det va sjokkerende.

– Verste#1: Vår gode venn Magnus «The Body» Kristiansen fikk tinnitus da vi så Sebadoh. Lou Barlow hadde syyyykt skerp diskant i Fender’n den kvelden. Verste#2: En kveld for lenge siden var jeg på vei ut fra do mot dansegulvet for å «by meg frem», men det jeg ikke visste var det hadde festa seg et tre meter langt dopapir i skoen min. Jeg kunne like godt hatt med et skilt hvor det stod «Jeg har vært på dass!» ut på dansegulvet. Verste#3: Ottar falt fra første etasje og ned trappa til kjelleren. I enden av trappa kom det en jente for å hjelpe Ottar som lå på gulvet og hadde slått seg skikkelig. Hun spurte hvordan det gikk, hvorpå Ottar spratt opp og kontra inn «hvordan går det med DEG?» For å skjule skammen han følte ved å miste kontroll over kroppen sin prøvde han å endre situasjonen med å komme med en slags halvfjern sjekkereplikk. Corny opplegg.

Les også: Debuten til Gerilja er det hasjnarkomane soundtracket til en fiktiv apokalypse

Hvis dere kunne ta tidsmaskin, hvilken tid ville dere dratt til og hva ville dere gjort?

– Jura? Kritt? Ville dratt tilbake og hentet en T-REX. Derfra ville vi tatt den med til en fremtid der det var mulig å gjøre et hjernekirurgisk inngrep som programmerte den til å utelukkende jakte på FATCATS. Derfra går turen til Lillehammer, februar 1994. T-REX tar ut hele toppledelsen i IOC. Etter å ha turnért historien ender vi til slutt opp i vår samtid hvor det er minst et par FATCATS som ligger syyyltynt an når GERILJA patented FATCAT EXCLUSIVE TARGET UPGRADE T-REX JUSTICE CONTROL-programmet begynner å rulle veit jeg.

Hva synes 80-talls-sci-fi-bandet Gerilja om 80-talls-sci-fi-serien Stranger Things?

– Den er topp. Den har bra vibe og masse kule synther.

Hva med samtids-sci-fi som Arrival og Westworld?

– Jeg har ikke sett Arrival, men synes Westworld var ok, men det er ikke Battlestar Galactica-nivå på’re. Fun fact: «Mirage» fra Step up your Game er skrevet til og handler om karakteren Starbuck fra Battlestar Galactica.

Du hørte det først her: Gerilja liker Stranger Things og synes Westworld er ok. Men viktigst: de spiller på Den Gyldne Sprekk på Jaeger tirsdag 24. januar.

Du kan vinne en Gerilja-tskjorte og billetter til konserten ved å svare riktig på dette spørsmålet:

Hvor mange gitarsoloer er det på Step Up Your Game? A) Altfor få, B) altfor mange, C) 5, eller D) 19.

Post svaret på veggen til Gerilja på Facebook eller send dem en melding!