2016 er over, så vi tar med oss den beste nye rap- og r&b-en inn i 2017

JAJAJA, vi har hørt du si at 2016 var WORST TIMELINE EVER og at det har aldri dødd så mange kjendiser og at biene snart er utdødd sammen med gepardene og sjøkuene og den lille fliken av TRU på menneskeheten du hadde igjen, men glem at det der nå: Nytt år, ny musikk. Så enkelt!

Radio Nova-programmet Nova Amor satt sammen en liste med sine rap- og r&b-favoritter og samlet de i verdens enkleste format: En spilleliste. Trykk play og så er det gjort. Så enkelt!

Se her for NATT&DAGs egen Spotify-liste med det beste akkurat nå (oppdateres jevnlig!), hør Nova Amor via Radio Nova i morgen, fredag klokka 20.00, hør på spillelisten under, les hva Gøte, Eli, Alfred og Kristoffer mener er best akkurat nå under den igjen, og hør på den nydelige lyden av et nytt år og nye muligheter. ENKELT!

Kristoffer Jakobsen:

Big Sean feat. Jeremih & Chance the Rapper – Living Single

Denne nydelige sangen med old school trommeloop og monogamitematikk tar oss rett inn i høytiden. Chance bekjenner at han er villig til å begynne å spise salat for en spesiell utkåret. Big Sean tar imot livsråd fra en gift venn som kan fortelle at han ikke er bekymret for kjønnssykdommer, mens Jeremih… Vel, Jeremih ser ut til å være mest opptatt av head.

Plies feat. Young Dolph – Racks up to my Ear

Endelig en sang om å løfte bunker med sedler opp mot øret som en telefon. Du har kanskje sett Fetty Wap gjøre det, men du har garantert ikke sett Plies gjøre det iført en rosa pels og en sombrero før. Superprodusentene MikeWillMadeIt og Zaytoven slår hodene sammen, og Young Dolph dukker også opp og stunter en ny delfin-chain.

Gøte Strindler:

Nessly – Parade

Hip Hop har jo vært knakende rart, merkelig og morsomt i 2016, men noen ting vil alltid være sannheter:

Motivasjon er penger – « We just want them bands». Motivasjon er sex- «I’ma fuck ‘em both» Motivasjon er bil – «Doing karate in the Maserati» Rappere er jævlig store i kjeften – «I’m Michael Jordan, this the finals homie» Det er for få parader i Norge *frowny face* – «Macy Day Parade» MER BLÅSEREKKE!!!

Både den nye tapen (Solo Boy Band) til Nessly, den be-blomstrede raringen her, og forrige tapen hans (Still Finessin`) er nå på Spotify, ta deg en parade i stua. Må være med på nyttårsaften-lista di!

Carmon & ICEKIID – Hun er Varm

To unge spillere som på nyåret var sultne på 2016, tok seg en velfortjent juleferie med denne afro-poppette pærlen. Carmon som sammen med fettern Danni, kjører hardt med gjengen DC (sjekk hvor mange views!!), ser vi nok igjen i 2017. ICEKIID var jo en av årets vinnere med skandinavias “Turn Me On”, nemlig “Blondiner & Brunetter”. Sammen har de laget noe rolig, disete og sjarmerende. Hvem er det som ikke vil bli kåt, varm, mett og glad, liksom?

Dej Loaf & Kodak Black – All i Want for Christmas

Jeg leste et sted *kremt*, ja ok da, det var på Huffington Post, at noe av grunnen til at ingen nye julelåter kommer tilbake og blir/forblir «juleklassikere», er at de mange forsøkene kanskje ikke er melankolske nok. Samt at det lages så mange cover-versjoner av de «gamle klassikerene», at det liksom ikke er plass. Men her skjønner du har Dej «Gudinne» Loaf og Kodak Black laget en utfordrer som er BEGGE!!

Melankolia? CHECK: «Santa I wish you could bring back some of my people».

Cover-versjon? CHECK: «All I really want for Christmas is you» (nesten).

Så jeg håper den har masse «staying power», og vi hører den igjen og igjen og igjen på Radio Norge, P4 og alt det andre mølet i årene fremover … DET hadde vært noe.

Eli Melby:

PnB Rock – New Day (prod. Maaly Raw)

Ny leak fra PnB Rock sitt debutalbum som kommer 13. januar. Om han allerede eide 2016, hva vil skje med han i 2017? En komplett artist!

Trinidad James – She Might Be A Lesbian Feat. Lyric Wright

Alle digga Trinidad James i All Gold Everything-eran 2013, men hvem visste at han lagde smoothe slowjamz i 2016? Ikke jeg, før jeg kom over denne perlen. Sett deg tilbake, nyt, og lytt til Trinidads råd.

Even Skogen:

K-Major – I Can’t Wait

K-major, mannen bak 2015s beste album og låt «Category V», slapp low-key en ny EP rett før jul. Selv om «After Dawn» ikke når helt opp til fjorårets RNB-mesterverk, så får alle oss som har savnet den tynne smørsangeren i 2016 roet noen av abstinensene. På «I Can’t Wait» er han akkurat så lys og så corny som bare K-Major har lov til å være, og vi kan håpe på at 2017 blir året K-Major endelig forlater kjellerstua si i Atlanta og lever opp til potensialet som et av tiårets største RNB-artister.

Kodie Shane – Losing Service

2016s friskeste pust? Kodie Shane stormet ut av Lil Yachty’s skygge og ga ut EPen «Zero Gravity» nå i desember, og sikret dermed samtidig at deres Sailing Team-gjeng vant 2016 med klar margin. «Losing Service» er en herlig enkel låt, hvor Kodie Shane lett men følsomt flyter gjennom sine behov og sine problemer over en søt produksjon signert DJ Spinz. Det er bare å vente i spenning på fortsettelsen :-)

6lack – Rules

6lack lager bra RNB og er fra Atlanta. Her går han gjennom alle reglene for å lykkes, både med musikk og damer, og siden de har ført han helt til å posere med en levende bjørn på albumcoveret (kanskje 2016s beste??), så burde de være god inspirasjon nå som det er på tide å lage noen nyttårforsetter. Hva med «Like don’t you kick no fake shit and lose your attitude» for 2017?