Den norske 19-åringen Jakob Ogawa er en god skup Connan Mockasin, det skjeveste fra Mikhael Paskalev og en anelse skurr alá Toro Y Moi

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Jakob Ogawa

Hvorfor? Fordi han er verdens yngste artist (?) og har gitt ut Ei Perle Av Ei Låt™

Jakob Ogawa er bare 19 år, men er plukket ut som en av årets demoartister til by:Larm, signert med den relanserte norskavdelingen til Playground Music og fått merkelappen «prodigy» (ikke bandet) av Clash.

Debutsingelen «All Your Love» er en god skup Connan Mockasin, det skjeveste fra Mikhael Paskalev og en anelse skurr alá Toro Y Moi.

«All Your Love» har den type popsnert i seg som man ser i Det Beste Fra Utlandet™ – den type popsnert du har i håndleddet når når du kaster en liten stein i et av barndommens tjern og ser ringen pulsere utover og inn i fremtiden. Like deler nostalgisk og fremtidsretta, altså.

Under låta plukker Ogawa ut noen av sine favoritter for tiden. «All Your Love» er en av våre, i hvert fall.

Gabriel Garzón-Montano – The Game

Elsker grooven på låta her, og når refrenget kicker inn – daaamn! Anbefaler den nye skiva🙏

Frank Ocean – Self Control

Frank virker så sykt jordnær og åpen, og låta her beviser virkelig det. Det bare føles så riktig. «Some nights you dance with tears in your eyes». Gooosebumps.

Verdensrommet – Problem

Viber med den her! Digg vokal og slick produsering.

Homeshake – Every Single Thing

Liten jam som er perfect for late nights. Digger hele greia til fyren her. Så rolig og laidback både på plata og live. Ikke noe fuzz🔥

Jamie Isaac – Find The Words

En god venn av King Krule som lager breezy alternative rnb. Musikkvideoen til låta er helt wild! Det er noe veldig fargerikt med produseringen, og det melodiøse aspektet ved låta er ON POINT.