Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på. Hvem? Lilyer

Hvorfor? Har akkurat gitt ut debutsingelen «I Was On Your Side»

NATT&DAG vet ikke så mye om Lilyer annet enn at hun egentlig heter Marte Solbakken, bor i Los Angeles og har spilt i bandene Waters og Elskling.

Vi vet ikke stort om Waters og Elskling heller, egentlig, men sånn er det noen ganger: Det dukker opp noen og noe litt ut av det blå med en god låt, og så er dét egentlig nok.

Lilyers debutsingel «I Was On Your Side», som er produsert av Sune Rose Wagner fra The Raveonettes, er en sånn type låt.

Siden ingenting sier mer om et menneske enn de fem låtene hen liker å høre på for tiden, her er Lilyers favoritter akkurat nå.

Merchandise – «Right Back to the Start»

– Gråt litt da dette Florida-bandet avlyste L.A.-konserten sin i desember. Kjipt bandnavn, deilig låt som passer perfekt til å børste av seg støvet av 2016 og begynne på nytt. Prøver intenst å få med meg teksten, og identifiserer meg ca hundre prosent med det jeg tror Carson Cox synger.

Nicholas Jaar – «History Lesson»

– Får lyst til å dra på high school prom og danse slow til den her. Sykt fin låt fra en av fjorårets beste plater.

Alex Cameron– «Happy Ending»

– Merkelig minimalisme med lekesynther og trommemaskiner er ikke vanligvis min greie, men låtskrivingen er så bra og vokalen så smektende.

Winter – «Dreaming»

– Drømmepop fra nabolaget mitt. Det er tydelig at noen har hørt på Cocteau Twins her, og det er aldri en dårlig idé.

Bouquet – «Over Mountains»

– Dette må være en av de tristeste sangene som noen gang har blitt skrevet. «I’d rather be fooled/than be let go…». Her er det fint lite selvrespekt igjen, men hva gjør vel det. Nydelig låt for sentimentale folk som meg.