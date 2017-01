Smart drugs: Podcast om rus inngår samarbeid med NATT&DAG

Siden 2014 har Podcast om Rus diskutert høyaktuelle (no pun osv) temaer innenfor samtidens ruskultur. Programlederne Bøffert Fusk og Per Ståle Honning (pseudonym, åpenbart, men NATT&DAG kjenner identitetene deres) har geleidet lytterne gjennom temasendinger om alt fra rusmyter til koffeinrus, og NATT&DAG skal forhåpentligvis bidra til at Norges eneste rus-infotainment blir tilgjengelig for flere.

Selv om man nødig skal la Dagbladet avgjøre hva som er GODT eller DÅRLIG her i verden, er det verdt å nevne at POR kom med på den tidligere kulturavisens liste over beste podcasts allerede i 2015, så om du ennå ikke har hørt det kan du jo bare tenke deg hvor bra det er nå.