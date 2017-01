RIP VINE: De beste norske øyeblikkene

Nå skjer det hvert øyeblikk! Vine, appen vi elsket i 10 minutter i 2013, ligger på dødsleiet. I morgen, 17. januar, døpes den om til Vine Camera og blir en utvidelse av Twitter. Man vil kunne lage vines på samme måte som før, men de vil bare kunne postes på Twitter, eller lagres på telefonen din. Det er på sin plass med et tilbakeblikk.

Vi hadde store forventninger til Vine. Enkelte forventet at dette nye formatet kunne komme til å dominere Instagram:

I 2014 vil selfie-bilder få sterk konkurranse av selfie-videoer! — Cecilie Asker (@cecilieasker) December 30, 2013

For hvorfor se kjedelige stillestående bilder når man kan se på gøye bilder som beveger seg?

Men Vine tok ikke patent på oppfinnelsen «video», og ble dermed skyggelagt da Instagram simpelthen innførte funksjon for videodeling. Hypen var over.

Men det var moro mens det varte. Etter et par måneder med eksperimentering (les: gjenoppdagelse av 100 år gamle filmtriks), tok iglene med relatable-humor fullstendig over. «Å fremstille hverdagen på en morsom måte, og lage små sketsjer av situasjoner folk kan kjenne seg igjen i, er Ulriks oppskrift på en morsom «vine».», som Budstikka skrev i 2014.

Mens topplistene på andre sosiale medier domineres av artister og kjendiser var det komikere som eide Vine, også i Norge. Forskjellen var at i USA ble vinere kjendiser, de møtte fans på Vidcon og gikk videre til andre prosjekter. I Norge døde statusen til vinerne etter ca. seks sekunder, HA HA.

Redigeringsmulighetene la grobunn for et helt nytt internett-fellesskap, som forduftet like fort som det oppstod. Joda, noen av de verste amerikanske 😂 -humoristene hadde i overkant av 10 millioner følgere, men det er ingenting i forhold til toppen på Instagram, der de største på verdensbasis har opp mot 100 millioner. De ytterst få som jevnlig har sjekket Vine siden 2013 og fram til idag føler helt sikkert på hvor ubetydelig appen har vært i den norske sosiale medier-floraen.

Øverst hadde vi Vegard Harm som tok mediet med storm. Lavthengende slapstick og slappe pranks. Men til tider slo han til, han gjorde jo det:

Hans venn, Tara Lina, fikk også stor oppmerksomhet for sine mørke jokes, ofte med sin litt perplekse, iranske mor medvirkende. Duoen fra Stokke filmet en nokså populær og respektert NRK-serie sammen i ettertid. Harm har også landet et greit sweet gig i VGTV nå.

Det er vel stort sett bare én annen nordmann som ble såpass kjent fra Vine at han fikk brukt suksessen til noe mindre lavterskel. Abubakar «Abu» Hussein. Abu hadde noe greier på TV der han selvironisk køddet med innvandring og rasisme for et par år siden, og så skrev han selvbiografi. Vet ikke helt hva han driver med nå, men så vidt jeg vet er han fortsatt kjent som «han fra Vine – nei, ikke Vegar Harm.»

Ellers hadde Hasse Hope og Magnus Devold et par funny vines, og kompisen til Tara Lina, Riddermagnus, glimtet også til iblant.

Men vi hadde faktisk et par stykker som jevnt over leverte knallbra materiale.

The Douche var en anonym avdanket hipster som gikk rundt og slang dritt til folk, der lengden på vinen utelot ofrenes reaksjoner. En god latter med en sterk bismak der, altså.

Også komiker Peder Birkelund var alltid på ballen, med Hans Olav Lahlum-parodier og andre greier.

Hva er mer løkkahipster enn å kickstarte lokalt håndlagde hodetelefoner av tre? Å parodiere det, kanskje?

Steinar Klouman Hallert fikk også fortjent oppmerksomhet.

Før Humornieu gjorde det catchphrasen hans til allemannseie hadde Bjørn Asgeirsson også et sterkt game på Vine.

Men bortsett fra en halv håndfull god komikk og noen søte katter var Vines påvirkningskraft i beste fall irriterende. Appen produserte haugevis med såkalte «thirst viners» (fuckboys som gjør det fuckboys gjør best), «art vines» (Wes Anderson-fandom med kunstnerisk dybde på nivå med et Si;D-innlegg), og musikalske vines, gjerne i form av en duo bestående av en pusegutt og en indie-jente som sang seks jævla sekunder av en poplåt de hadde lagt til en ekstra harmonistemme på.

Fans oversvømte discover-seksjonen med edits, og animatører laget uendelige mengder med finurlige stopmotions. Men verst av alt, memes i form av fragmenter fra poplåter, typ setupen «når du ser eksen din i offentligheten» etterfulgt av punchlinen som består av brekket i Awolnations «Run». Eller, ENDA verre: Memes i form av dansetrinn. «Nae naes» og «dabs» rammet sørgelig nok mainstreamen så hardt at både Hillary Clinton og Ellen DeGeneres ble ofre.

Siden Vines levetid var for kort til at populære norske internett-komikere rakk å bygge et ordentlig brand finnes mange av gullkornene på ukjente kontoer. Vi vinker ha det bra og sier hvil i fred med en liste honorable mentions: