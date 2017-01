Silja Sols siste låt er kanskje hennes beste hittil

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

I dag: Silja Sol

Aktualitetsknagg? Har akkurat gitt ut singelen «Ni liv»

Silja Sol har vært og er på vår Best akkurat nå-spilleliste, og har sammen med produsent Fredrik Vogsborg (Casiokids, Young Dreams, The Megaphonic Thrift m.fl.) gitt ut singelen «Ni liv» fra et kommende album med samme navn.

– «Ni Liv» er en låt som handler om livet, døden og evigheten. En gang drømte jeg at jeg hadde flere liv, og kunne rette opp i feil jeg har gjort, valg jeg har tatt og bruke mer tid på de jeg har mistet i dette ene livet, sier Silja Sol.

Fin drøm, fin låt og fine valg Silja Sol har gjort i denne spalten.

Susanne Sundfør –White Foxes

Jeg har hørt en del på Susanne Sundfør i det siste, elsker denne låten fordi den har en helt magisk oppbygging og så er det så stilig med kontrastene mellom det rolige og det mektige.

Misty Coast – Funny World

Detter er jo mine venner da, men det er ikke derfor denne låten er kul. Eller selvsagt er det en ekstra bonus, men det er fordi den er så rar og stilig at jeg liker den. Og det er jo de også for øvrig. Dessuten er de knallgode live. Gleder meg til albumet!!

Dårlig Vane – Gikk i Bakken

Utrolig teit låt. Digger det. Farlig fengende.

Soft Ride – Soft Ride

Rar og fin countryvibbe-låt. Elsker den sære vokalen. Låten er veldig fin, og jeg havner med en gang inn i den flytende stemningen.

Hjerteslag – Sang Til Sonja

Hjerteslag har jo akkurat sluppet platen vannmann86, og jeg liker jo hele platen, men denne låten liker jeg ekstra godt, fordi.