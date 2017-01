Smil & Gift møter Unge lovende-skaper Silje Seljeseth

Er du like kjedelig som Elise i Unge lovende?

– Jeg synes, for å være helt ærlig, også at den karakteren har mye å gå på etter sesong 1. Det er mye mer vi kan hente der. Men storyene til de to andre jentene var viktigere, og da ble det ikke så mye utfordringer for Elise-karakteren. Så kanskje litt mindre kjedelig i sesong 2, men hun ligner også mindre på meg, så jeg vet ikke hva det sier om meg.

Fortell en vits!

– Nei.

Kan du ikke én vits?

– Jo, men ingenting kan tas ut av kontekst. Dere vet det er det siste spørsmålet dere skal stille noen som driver med standup.

Hvorfor det?

– Det er som å spørre en rørlegger om han kan fikse et rør uten å betale for det.

Hvor mye skal du ha for en vits?

– 3000, og det kommer ikke til å være verdt det.

Har du en smaksprøve, så vi kan prøve først?

– Øh, nei, det er noe i ur-instinktet som sier ikke sleng en vits over bordet til to som skal trykke det. Det er en god regel.

Men er det ikke litt lite troverdig at du skal være standup-komiker i din egen serie når du ikke er morsom?

– Ja… Det kommer jo an på smak og behag det. Det er jo mange som skal være morsomme som jeg mener ikke er morsomme.

Har du noen eksempler?

– Det er jo Two and a Half Men for eksempel. Det skal jo være veldig morsomt, synes ikke det er så veldig morsomt.

ENDELIG noen som tør å si at Two and a Half Men ikke er morsomt! Det var på tide, ass.



Hva pleier du å snakke om når du har standup i USA? Er det sånn «One beer million dollars in Norway»?

– Jeg snakker mye om olja, og hvordan vi er så forskjellige fra dem… Neida, jeg har egentlig mye av det samme materialet som her, bare på engelsk.

Funker det?

– Egentlig var det jo sånn at jeg begynte der, så materialet var i utgangspunktet engelsk, så kom jeg tilbake og gjorde det om til norsk. Med varierende suksess.

Hva er den beste vitsen du har på engelsk? Hvilken vits funker best over dammen?

– Greit!! Vitsen som pleier å gå best… Nå er det lenge siden jeg har stått i USA da, hvis jeg kan få ett sekund å tenke på det… Det er vel… Vitsen om at jeg ikke vet at evig kjærlighet og ekteskap er det samme, for jeg har bare vært i tre bryllup og alle tre var faren min sine.

Tusen takk.

– Jeg tar den på engelsk der da. Dere skylder meg 3000.

På engelsk funker den bedre?

– Øøh, like varierende som her.

Er det du som har sletta den amerikanske standupen din fra Youtube?

– Ja.

Hvorfor det?

– Noen ganger i livet vil man bare komme seg videre.

Hva var du inspirert av da du skrev Unge lovende?

– Det var ingen stor mesterplan for noe som helst, det var bare det at jeg hadde lyst til å lage noe jeg kunne relatere meg hakket mer til enn andre verdenskrig. Da ble det det.

Var det en diss av Kongens Nei?

– Ja, en veldig dagsaktuell diss! Nei, men det har jo vært mye andre verdenskrig, mye «gå tilbake i tid», mye lage ting av bøker som eksisterer fra før, ikke så mye nyskrevet som bare handler om livet.

Hvis du måtte lage en norsk remake av en amerikansk TV-serie, hvilken ville du valgt da?

– Jeg har ikke lyst til å lage en remake, jeg vil heller lage…

Noe eget?

– Noe eget.

Ja… Vi har likevel noen idéer….

– Kom med dem.

En serie om fire frigjorte single damer som bor i New York som har masse sex med menn.

– Hm, ja.

Eller hva med en gul familie på fem som bor i USA, faren jobber for eksempel på et kjernekraftverk.

– Kjernekraftverk?

Ja, og de er gule.

– Du måtte ha fornorska det da. Vært noe oljegreier istedenfor.

Noe oljegreier isteden, ja. Hva med et blått monster i snekkerbukse som jobber på en togstasjon…

– Det er jo i utgangspunktet norsk for meg, med Max Mekker.

Nå prøver du bare igjen å vri deg unna at Unge lovende er en Girls-kopi…

– Prøver jeg igjen? Jeg har ikke sagt det.

Du vil ikke nevne Girls som inspirasjon?

– Du spurte ikke om det, da. Men det er jo klart at den er det. Fordi den handler om jenter på min alder, som ikke så mye annet gjorde.

Men det er først og fremst dét som er likheten, tenker du?

– Ja, det er jo det. Også er jo ikke vi de mest forskjellige folkeslagene heller. Så det blir jo mye av den samme tematikken.

I et VG-intervju i sommer snakket du tilsynelatende uoppfordret om at «folk der ute» hadde «satt opp til» en «mega-catfight» mellom deg og Skam-skaper Julie Andem. Hvordan går det med den, har den kommet noe videre, eller?



Har dere tatt en kaffe?

– Vi har ikke tatt en kaffe enda, for hver gang jeg møter henne så…

Går hun en annen vei?

– …blir jeg litt sosialt hemmet. Fordi jeg har så mye respekt og ærefrykt for henne. Jeg er ikke så veldig god i sosiale settinger. Så jeg glemmer å spørre om den kaffen da. Men vi er Facebook-venner nå, så jeg vil si det er et skritt videre.

Jeg har et dilemma til deg: Lage en tenåringsserie som blir så populær at den ødelegger norsk offentlighet, eller lage en serie for unge voksne som er så forglemmelig at den blir glemt til fordel for en serie laget for 15-åringer?

– Velg det du kjenner. Så jeg tar nummer to. Bra opprettholding av catfighten!

Burde du ikke spurt NATT&DAG hva som er kult før du lagde en serie om unge voksne?

– Nei, fordi jeg stoler ikke på dere som en kilde til nettopp det.

Synes du ikke vi er kule?

– Jeg synes dere strategisk velger dere hva som skal være kult og ikke kult, mer enn at dere følger hjertet. Og jeg synes inderlighet er ganske fint. Jeg har ikke noe imot det. Ironisk distanse blir litt sånn heftig for meg.

Har du noen tips til hvordan vi kan bli mer inderlige?

– Dere kan jo… Gå i terapi hele gjengen.

Her går det hardt for seg!

– Det er jo sikkert sånn at noen kan rekke å bli eldre, få litt mer motgang istedenfor å bare gå rett fra Westerdals og inn i jobb hos NATT&DAG.

Vi burde ha en karriere som ligner mer på de i Unge lovende?

– Ja, det burde suge litt først, og drite dere ut.

Faen at du faktisk har gått på Westerdals, Smil.

Er kreativitet den nye oljen? Og er Unge lovende i så fall kreativitetens oljeplattform?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke helt hva som blir den nye oljen. Kanskje gratismagasiner?

Du hater virkelig NATT&DAG, du!

– Neida! Jeg elsker at dere prøver så hardt dere kan å finne måter å kalle meg dårlig på, jeg!

Unge lovende fikk jo litt kritikk, blant annet av NATT&DAG, fordi det var mye hvite folk og at mye av de problemstillingene som dukker opp ikke er så veldig alvorlige. I verste fall får ikke karakterene dine selvrealisert seg.

– Neste sesong har vi recasta med bare spennende hudfarger. Og alle skal ha alvorlige problemer.

Hvis sesong to blir veldig dårlig må du huske at det finnes et kinesisk tegn for krise som også betyr mulighet.

– Herregud, smigrer dere meg med å sitere min egen serie? Hyggelig. Takk!

Hva skjedde da du ble sjekket opp av Louis CK? Hvorfor ville du ikke ligge med ham?

– Hvor har dere fått det fra? Jeg har aldri sagt at jeg ble sjekket opp av Louis CK, men han sa noe til meg som han også har brukt som en replikk i serien sin, og det er sant.

Hva sa han?

– Det var mens han filmet Louie sesong 3 på The Improv, og så var jeg der og så på, og hang igjen etterpå, og da kom han bort og sa «Sorry jeg kan ikke henge, jeg er i litt sånn dårlig humør… Unless you wanna help me with that». Og det sier hun dama som vil ha en «bag of dicks» i serien også. Og det så jeg etterpå og tenkte hmmm, fiffig!

Du kan jo lage en crossover-episode med Louie og Unge lovende?

– Med flere sesonger og større budsjetter: Gjerne det!

Det hadde han sikkert blitt med på!



– Ja, han gjør jo ting mer for kunsten enn for penger han.

Akkurat som deg!



– Ja, selv om det er jo klamt å kalle det kunst. Men ja, jeg er jo ikke millionær.

Har du lyst til å bli det?

– Ikke hvis det innebærer å lage Two and a Half Men. Men hvis noen kaster penger etter meg så…

Vi har hørt at du skriver inn folk som avviser deg i serien. Er det et nytt konsept i NRK? NRK Hevn?

– Nei? Hvem har sagt det? Nå har jo karakteren min bare hatt én kjærlighetsrelasjon så langt, så jeg vet ikke hvem det skulle vært. Og han er heller ikke basert på noen, så det stemmer nok ikke.

Er ikke Jakob Oftebro-karakteren basert på Louis CK altså?

– Haha, jo han ligner jo ganske mye! Men nei, jeg har ikke skrevet inn at folk har avvist meg, men nå ga du meg jo idéen.

Bare hyggelig!

– Jeg var faktisk på et pitchemøte hos Erik Solbakken før Unge lovende og da var han sånn: Ok, det er sikkert fint at du kommer med pitch og sånn, men jeg vet jo ikke hvem du er. Og jeg bare nei, jeg tenkte å lage en dramaserie på NRK! Og da sa han: «Jeg har prøvd å pitche drama i 15 år, det er veldig vanskelig». Så traff jeg ham nå nylig på Parkteatret, og da synes han det var veldig morsomt at han hadde oppført seg dårlig i det møtet, og foreslo at vi kunne lage den scenen! Det er vel det nærmeste jeg kommer.

Bra han tok seg inn etter å ha vært tidenes rasshøl da…



– Haha ja, han hadde hatt en veldig lang dag med mye pitching. Han er veldig hyggelig.

Ja, vi vet alle hvordan det er, å ha hatt en lang dag med mye pitching… Plutselig sier man nei til Unge lovende!



– Ja, men det var ikke det jeg pitchet da.

Hva var det da?



– Jeg pitchet en serie om to forferdelige room mates som prøver å finne en tredje.

… Så Two and a Half Men, altså?



– Ehhh, ja, det er jo egentlig det! Bare at det er kvinner da, hehehe. Two and a half girls.

… and one cup!