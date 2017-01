Svømmebasseng: – Vanskelig å ikke bli litt glad når man høre på det her

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

I dag: Svømmebasseng

Aktualitetsknagg? Spilte på NATT&DAG og Jaegers Romjulsfestival. Er UMULIG å google.

Seksmannsensemblet Svømmebasseng spilte blant annet på Romjulsfestivalen som NATT&DAG hadde sammen med og på Jaeger i OSlo, og har tidligere vært på vårt Best akkurat nå-spilleliste både én og to ganger, og er et av disse bandene som er UMULIG å google.

Vi gjetter på et navnebytte innen tre år (kanskje «SVMBSNG» den mer konkrete «Oslo bad- og rekreasjonsband»), men inntil videre er det Svømmebasseng, og her er deres fem favorittlåter AKKURAT NÅ.

Untitled Gear – Just Better

Kul russisk låt. Kom ut for litt siden på SOBO, vi digger bassen!



Roosevelt – Moving On

Vi har lenge digget Roosevelt, helt siden han slapp Elliot. Synes vokalen på de nye låtene hans har blitt litt faretruende høy, men instrumenteringen er fremdeles fryktelig fin.



Oracles – Gazing from without

Oracles har vært en favoritt innad i bandet siden vi hørte denne låta for første gang. Bra vibe gjennom hele låta.

Durerstuben – Dare Drook

Durerstuben er alltid fett!

Shuya Okino – Still In Love

Vanskelig å ikke bli litt glad når man høre på det her.