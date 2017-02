Årets indie-Spellemenn The Switch presenterer norske indie-perler

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? The Switch

Hvorfor? The Switch Album vant NATT&DAG-pris for Årets musikk 2016 (og Spellemann i kategorien INDIE)

Jaggu stakk ikke den rufsete (men høyt utdannede?) gjengen i The Switch av med PLAQUET som beviser at de stod bak Årets musikkutgivelse 2016, stemt frem av våre lesere.

Noen uker tidligere stakk de av med HARPA som beviser at de er årets Spellemenn i kategorien Indie. Men er det indie? Hva ER indie? DETTE er indie, ifølge The Switch.

Zweizz & Joey Hopkins: Zweizz & Joey Hopkins

For å sitere en ung norsk bransjetraver: This is how indie gets when indie get indie. Resultatet av det transatlantiske samarbeidet mellom Zweizz & Joey Hopkins – som dessverre fikk en tragisk slutt da Hopkins omkom underveis i arbeidet med skiva – er en skive med plass til både støy, knitring, ukulele og rett ut sagt vakre øyeblikk. En på alle måter oversett norsk plate som virkelig fortjener nye forsøk.

Hauk Buen – Meisterspel

For noen kan det bli for mye felegnikk i indie, men vi er ikke blant dem. Hauk Buen er noe av det beste som finnes innenfor sjangeren, og Meisterspel er hans «If you’re feeling sinister» – en plate tatt opp på enkleste vis, uten fakter og triks, og hvor summen allikevel er stor musikk, uaffektert og enestående. Låter som Vårlengt og Rjukanfossen er blant det kjæreste vi har.

Karin Krog – Joy

Den originale indien i norsk musikk? Ja, man kan så si. Krog gjorde bortimot alt selv og satte en ny standard for norske artisters selvstendighet. Joy er den tidligste – men langt fra eneste – indieklassikeren hennes.

Susanne Sundfør – 10 Love Songs

Norges største indiestjerne for øyeblikket blir egentlig bare bedre og bedre – hvilket betyr at hennes beste album, eller det som er mest interessant å høre på akkurat nå, nødvendigvis er det neste hun kommer med. Men i mellomtiden får vi ta til takke med det forrige.

Difference – Different Ways



Det hadde ikke vært noe Lemon Twigs uten Difference. Det hadde ikke vært noe The Julekalender heller. Different Ways er en av norsk (indie)pops mest oversette utgivelser. En liste vi har ambisjoner om å komme oss på om en 30-40 år.